Пушилин рассказал о зверствах иностранных наемников ВСУ в Донбассе

В Донецкой Народной Республике проводятся проверки по факту возможной причастности иностранных наемников к расстрелам мирных жителей в освобожденных городах. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Конечно, местные жители в освобожденных городах рассказывают, что слышали иностранную речь. Опять же, причастность иностранных наемников к расстрелам мирных жителей будет определяться компетентными органами», — сказал Пушилин в интервью РИА Новости. Он также отметил, что с 2014 года ведется активная работа по сбору данных о преступлениях, которые могли быть совершены в ходе вооруженного конфликта. Официальные результаты расследования будут опубликованы после того как будет обобщена вся имеющаяся информация.
Ранее стало известно о том, что иностранные бойцы, входящие в состав добровольческого батальона «Госпитальеры» на Украине, принимают участие в военных действиях на территории страны. По предварительной информации, ВСУ, среди которых были замечены польские наемники, за два дня до входа ВС РФ начали убивать мирных жителей Селидово в ДНР, рассчитывая обвинить в этих преступлениях Россию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.