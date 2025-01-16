Суд частично удовлетворил иск Минобороны к космическому центру

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минобороны РФ к АО «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева» на сумму более 111 млн рублей. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на судебную пресс-службу, однако не уточняется, сколько денег военное ведомство взыскало с предприятия.
«Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил исковые требования Министерства обороны к АО „ГКНПЦ имени М.В. Хруничева“», — передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда. Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.
Центр имени Хруничева является одним из лидеров в ракетно-космической промышленности. Это предприятие ответственно за создание и серийное производство тяжелых ракет-носителей «Протон-М», оборудованных ускорительным блоком «Бриз-М», а также за разработку ракет-носителей «Ангара» и ракет «Рокот». В начале января этого года Минобороны также подали иск к Московскому государственному техническому университету имени Баумана более чем на 38 миллионов рублей.
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