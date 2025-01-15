15 января 2025

Бастрыкину доложат о поножовщине в сиротском доме Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Воспитанник дома для детей-сирот ударил товарища ножом (архивное фото) Фото:

Главе СКР Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании уголовного дела из-за поножовщины в доме для детей-сирот в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. доложить о ходе расследования уголовного дела», — уточнили в пресс-службе СК России.

Инцидент в центре помощи детям-сиротам в Челябинске произошел 14 января. 15-летний подросток ударил ножом в грудь 16-летнего парня. Врачи оперативно оказали молодому человеку медпомощь.

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Главе СКР Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании уголовного дела из-за поножовщины в доме для детей-сирот в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По данному факту СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. доложить о ходе расследования уголовного дела», — уточнили в пресс-службе СК России. Инцидент в центре помощи детям-сиротам в Челябинске произошел 14 января. 15-летний подросток ударил ножом в грудь 16-летнего парня. Врачи оперативно оказали молодому человеку медпомощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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