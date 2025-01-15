Происшествия Криминал Бастрыкину доложат о поножовщине в сиротском доме Челябинска 16 января 2025 в 11:30 Размер текста - 17 + Воспитанник дома для детей-сирот ударил товарища ножом (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главе СКР Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании уголовного дела из-за поножовщины в доме для детей-сирот в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По данному факту СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. доложить о ходе расследования уголовного дела», — уточнили в пресс-службе СК России. Инцидент в центре помощи детям-сиротам в Челябинске произошел 14 января. 15-летний подросток ударил ножом в грудь 16-летнего парня. Врачи оперативно оказали молодому человеку медпомощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Главе СКР Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании уголовного дела из-за поножовщины в доме для детей-сирот в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По данному факту СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. доложить о ходе расследования уголовного дела», — уточнили в пресс-службе СК России. Инцидент в центре помощи детям-сиротам в Челябинске произошел 14 января. 15-летний подросток ударил ножом в грудь 16-летнего парня. Врачи оперативно оказали молодому человеку медпомощь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям