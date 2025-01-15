Бастрыкину доложат о поножовщине в сиротском доме Челябинска

Главе СКР Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании уголовного дела из-за поножовщины в доме для детей-сирот в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По данному факту СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. доложить о ходе расследования уголовного дела», — уточнили в пресс-службе СК России.
Инцидент в центре помощи детям-сиротам в Челябинске произошел 14 января. 15-летний подросток ударил ножом в грудь 16-летнего парня. Врачи оперативно оказали молодому человеку медпомощь.
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