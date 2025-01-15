15 января 2025

Пермский бассейн, где тонули люди, потратит 13 млн рублей на безопасность клиентов

Бассейн «Олимпия-Пермь» потратит 13 млн рублей на безопасность клиентов
© Служба новостей «URA.RU»
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СК «Олимпия-Пермь» ищет подрядчика по оказанию услуг для обеспечения безопасности
СК «Олимпия-Пермь» ищет подрядчика по оказанию услуг для обеспечения безопасности Фото:

Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» ищет подрядчика по оказанию услуг для обеспечения безопасности на воде. Начальная цена контракта составляет 13.2 млн рублей.

«Шесть сотрудников в смену должны обращать внимание на то, чтобы клиенты не заплывали на арендованные дорожки, не висели на дорожках, не плавали без шапочек, дети не бегали по бортику бассейна, дети до 14 лет находились под присмотром взрослых сопровождающих. А также, чтобы никто из клиентов не находился на трибунах», — говорится в техническом задании. За нарушения условий договора предусмотрен штраф от 10 до 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что во время тренировки в бассейне «Олимпия» в Перми утонули две девочки во время тренировки по плаванию. 

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Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» ищет подрядчика по оказанию услуг для обеспечения безопасности на воде. Начальная цена контракта составляет 13.2 млн рублей. «Шесть сотрудников в смену должны обращать внимание на то, чтобы клиенты не заплывали на арендованные дорожки, не висели на дорожках, не плавали без шапочек, дети не бегали по бортику бассейна, дети до 14 лет находились под присмотром взрослых сопровождающих. А также, чтобы никто из клиентов не находился на трибунах», — говорится в техническом задании. За нарушения условий договора предусмотрен штраф от 10 до 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что во время тренировки в бассейне «Олимпия» в Перми утонули две девочки во время тренировки по плаванию. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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