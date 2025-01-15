Пермский бассейн, где тонули люди, потратит 13 млн рублей на безопасность клиентов

Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» ищет подрядчика по оказанию услуг для обеспечения безопасности на воде. Начальная цена контракта составляет 13.2 млн рублей.
«Шесть сотрудников в смену должны обращать внимание на то, чтобы клиенты не заплывали на арендованные дорожки, не висели на дорожках, не плавали без шапочек, дети не бегали по бортику бассейна, дети до 14 лет находились под присмотром взрослых сопровождающих. А также, чтобы никто из клиентов не находился на трибунах», — говорится в техническом задании. За нарушения условий договора предусмотрен штраф от 10 до 100 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что во время тренировки в бассейне «Олимпия» в Перми утонули две девочки во время тренировки по плаванию.
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