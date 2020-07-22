Родители пермячки, утонувшей в бассейне, получат почти 3 миллиона

Спорткомплекс должен родителям погибшей девочки 2,7 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спорткомплекс «Олимпия», где в 2019 году на тренировке в бассейне утонула школьница, обязали выплатить семье ребенка 2,7 миллионов рублей. Такое решение принял индустриальный суд Перми.

«Рассмотрено дело по иску родственников ребенка, погибшего в бассейне спорткомплекса «Олимпия». Суд решил взыскать с ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» в пользу родителей ребенка по 1 млн рублей каждому, в пользу бабушки — 700 тысяч рублей», — передает решение суда ТАСС.

11-летняя школьница утонула во время тренировки по синхронному плаванью. Родители детей, ставшие очевидцами гибели, пытались помочь, но оказались запертыми. Все родные детей, которые все видели, кричали и стучали в окно. Дверь на трибуну была закрыта, рассказала одна из мам.

Также известно, что смертельный случай был зафиксирован в этом же бассейне годом ранее. Кроме этого, в конце 2019 года в кафе комплекса произошло массовое отравление, в результате этого один ребенок скончался. В начале 2020 года руководство решило освятить воду в бассейне. При этом учредитель комплекса — минимущества Пермского края — планирует, что именно «Олимпия» выступит заказчиком строительства будущего аквапарка.