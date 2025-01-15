Аналитики назвали самые убыточные отрасли ХМАО

Добыча полезных ископаемых, энергетика и строительство вошли в список самых убыточных отраслей ХМАО. По данным Тюменьстата, эти сферы лидировали по сумме убытков и годом ранее.
«Наибольшие убытки зафиксированы в добывающей отрасли ХМАО — 36,1 млрд рублей. Убытки в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром составили 2,3 миллиарда рублей. Строительный сектор потерял 2,3 млрд руб.», — сообщили URA.RU аналитики Тюменьстата.
Согласно статистике, значительные потери также понесли отрасли транспортировки и хранения (1,99 миллиарда рублей), обрабатывающие производства (573 миллиона рублей) и компании, занимающиеся недвижимостью (571 миллион рублей). В общей сложности, убытки югорских предприятий за год возросли почти в 2,5 раза: с 18,8 млрд до 46,3 миллиарда рублей.
Ранее URA.RU писало, что убытки нефтяных компаний ХМАО за 10 месяцев 2024 года выросли почти на треть по сравнению с 2023 годом. Доля убыточных организаций в добывающей отрасли выросла до 32,7%.
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