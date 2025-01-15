Экс-замгубернатора Челябинской области Гехт ушла из правительства Запорожья

16 января 2025 в 13:01 Размер текста - 17 +

Ирина Гехт официально подтвердила переход на другую работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ирина Гехт, перешедшая с поста челябинского вице-губернатора на должность главы правительства Запорожской области, покидает свой пост. Об этом заявила она сама. «На данный момент я нахожусь в отпуске с последующим переходом на другую работу, о которой скажу чуть позднее. Но сейчас хочу искренне поблагодарить коллег и жителей Запорожской области за тот опыт, который я получила здесь. С командой правительства региона и с губернатором Евгением Витальевичем Балицким расставались тепло и трогательно. Вместе мы смогли сделать многое — для пополнения областного бюджета, для запуска новых программ, разработки новых мер соцподдержки и не только», — написала Гехт в своем telegram-канале. Гехт работала в структурах правительства Челябинской области с апреля 2010 года. Ее карьера в исполнительной власти региона началась с поста первого замминистра социальных отношений. В 2012 году была назначена вице-губернатором по соцвопросам. С сентября 2014 года по июль 2019 году представляла Челябинскую область в Совете Федерации. Затем была назначена первым вице-губернатором региона. 7 мая 2024 года ушла в отставку и возглавила правительство Запорожской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ирина Гехт, перешедшая с поста челябинского вице-губернатора на должность главы правительства Запорожской области, покидает свой пост. Об этом заявила она сама. «На данный момент я нахожусь в отпуске с последующим переходом на другую работу, о которой скажу чуть позднее. Но сейчас хочу искренне поблагодарить коллег и жителей Запорожской области за тот опыт, который я получила здесь. С командой правительства региона и с губернатором Евгением Витальевичем Балицким расставались тепло и трогательно. Вместе мы смогли сделать многое — для пополнения областного бюджета, для запуска новых программ, разработки новых мер соцподдержки и не только», — написала Гехт в своем telegram-канале. Гехт работала в структурах правительства Челябинской области с апреля 2010 года. Ее карьера в исполнительной власти региона началась с поста первого замминистра социальных отношений. В 2012 году была назначена вице-губернатором по соцвопросам. С сентября 2014 года по июль 2019 году представляла Челябинскую область в Совете Федерации. Затем была назначена первым вице-губернатором региона. 7 мая 2024 года ушла в отставку и возглавила правительство Запорожской области.