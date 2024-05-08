Новый руководитель правительства Запорожья Гехт попрощалась с челябинцами

08 мая 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Ирина Гехт официально сообщила о переходе на работу в Запорожье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области Бывший первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт попрощалась с земляками. Об этом она написала 8 мая в своем telegram-канале. «Южному Уралу я посвятила годы работы и своей жизни. Старалась быть максимально открытой для людей, вникать в суть каждого вопроса. Огромную помощь мне оказывали и продолжают оказывать коллеги, друзья, знакомые. Не скрою, расставаться с Челябинской областью грустно. Но я получаю тысячи ваших сообщений в мессенджерах и звонках со словами поддержки и благодарности. Каждое из них вдохновляет меня: значит, мы вместе сделали немало хорошего и важного для нашего родного региона», — написала Гехт. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт накануне ушла в отставку, чтобы сосредоточиться на работе в должности и. о. председателя правительства Запорожья. Фактически она работала в новом регионе РФ с начала апреля, взяв неоплачиваемый отпуск в Челябинске. Свою должность в челябинском правительстве Гехт занимала с июля 2019 года. Ранее она представляла в Совете Федерации исполнительную власть Челябинской области. На работу правительство Гехт перешла по просьбе губернатора Алексея Текслера. В челябинском правительстве Гехт отвечала за деятельность министерства социальных отношений, минздрава, министерства образования, Главного управления по труду и занятости. Она также курировала работу вице-губернатора Вадима Евдокимова, в подчинении которого находятся министерство культуры, министерство спорта, комитет по делам ЗАГС и комитет по делам архивов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт попрощалась с земляками. Об этом она написала 8 мая в своем telegram-канале. «Южному Уралу я посвятила годы работы и своей жизни. Старалась быть максимально открытой для людей, вникать в суть каждого вопроса. Огромную помощь мне оказывали и продолжают оказывать коллеги, друзья, знакомые. Не скрою, расставаться с Челябинской областью грустно. Но я получаю тысячи ваших сообщений в мессенджерах и звонках со словами поддержки и благодарности. Каждое из них вдохновляет меня: значит, мы вместе сделали немало хорошего и важного для нашего родного региона», — написала Гехт. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт накануне ушла в отставку, чтобы сосредоточиться на работе в должности и. о. председателя правительства Запорожья. Фактически она работала в новом регионе РФ с начала апреля, взяв неоплачиваемый отпуск в Челябинске. Свою должность в челябинском правительстве Гехт занимала с июля 2019 года. Ранее она представляла в Совете Федерации исполнительную власть Челябинской области. На работу правительство Гехт перешла по просьбе губернатора Алексея Текслера. В челябинском правительстве Гехт отвечала за деятельность министерства социальных отношений, минздрава, министерства образования, Главного управления по труду и занятости. Она также курировала работу вице-губернатора Вадима Евдокимова, в подчинении которого находятся министерство культуры, министерство спорта, комитет по делам ЗАГС и комитет по делам архивов.