Где в Челябинской области оборудуют купели на Крещение в 2025 году: полный список

В Челябинской области в 2025 году на Крещение будет оборудовано 50 купелей, в 33 муниципальных образованиях на 39 водоемах. Об этом 16 января сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Полный список, где можно окунуться — на URA.RU.
«В 2025 году в Челябинской области планируется взять на учет 50 купелей. Активная работа по их обустройству уже началась. Купаться необходимо только на оборудованных иорданях, где будут дежурить экстренные оперативные службы», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Где в Челябинской области оборудуют купели на Крещение в 2025 году:
Челябинск
- Шершневское водохранилище, пляж Западный;
- озеро Смолино, ГК «Смолино-Парк»;
- озеро Смолино, храм «Утоли моя печали»;
- Первое озеро, пляж «Восточный».
Магнитогорск
- река Урал, ЧФСУ «СК «Металлург-Магнитогорск».
Копейск
- поселок Железнодорожный, комплекс «Суворовские бани».
Сосновский район
- Центр отдыха «Боярская станица», озеро Большой Кременкуль;
- поселок Прудный, клуб закаливания «Суровые моржи».
Аргаяшский район
- озеро Аргаяш, 150 метров от дома № 43 по улице Республиканская;
- озеро Увильды, в районе дома №30 по улице Мельничная.
Златоуст, Миасс, Чебаркуль
- село Веселовка, возле моста на реку. Ай;
- озеро Тургояк, база отдыха «Форелька»;
- озеро Тургояк, клуб-отель «Золотой пляж»;
- озеро Тургояк, ООО Санаторий «Жемчужина Урала»;
- городской пляж на озере Чебаркуль.
Куса, Кыштым, Касли
- город Куса, улица Чкалова, Парк «Мысянский Ключик», пруд;
- город Кыштым, Верхне-Кыштымский пруд, по улице Энгельса, 3;
- город Касли, озеро Большие Касли, по улице Остров Береговая, около дома 1.
Снежинск, Озерск, Трехгорный
- город Снежинск, озеро Синара, в районе станции горнолыжного спорта ДЮСШ «Олимпия»;
- город Озерск, озеро Иртяш, в районе КРЦ «Айвенго»;
- город Трехгорный, пруд «Смольный».
Троицкий район
- город Троицк, река Уй, храм «Святой Троицы»;
- город Троицк, река Увелька, храм «Александра Невского»;
- село Бобровка, озеро Казачье;
- село Клястицкое, окраина, река Увелька.
Чесма, Варна, Карталы
- село Чесма, первый километр по дороге на север возле моста через реку Туеткан;
- село Варна, река Нижний Тогузак, один километр выше села Варна;
- город Карталы, река Карталы-Аят, микрорайон Полтавка.
Агаповский район, село Фершампенуаз
- поселок Наровчатка, река Урал, «Тропа здоровья» (пляж);
- поселок Буранный, река Гумбейка, полтора километра на юго-запад от села Новобурановка;
- поселок Янгельский, река Урал, около дома № 60 по улице Михайлева
- село Фершампенуаз, река Кызыл-Чилик, на съезде к реке.
Верхнеуральский район, Бреды, Красноармейский район
- город Верхнеуральск, река Урал, около дома № 19 по улице Набережная;
- поселок Бреды, ГТС Плотина «Угольный ДОЛ»;
- село Шумово, озеро «Мыркай»;
- поселок Лазурный, озеро «Сугояк».
Верхний Уфалей, Нязепетровск
- город Верхний Уфалей, бассейн МБУ «ФОК»;
- город Нязепетровск, водохранилище на реке Нязя.
Кунашак, Уйское, Пласт
- озеро Большой Куяш, район Покровской церкви;
- село Уйское, река Уй;
- село Демаринское, река Кабанка при въезде в село Демарино.
Усть-Катав, Сатка, Катав-Ивановск, Юрюзань
- Катавское водохранилище, улица Правдиных, 1;
- Саткинское водохранилище по улице Петра Скорынина, 12;
- Катав-Ивановское водохранилище, лодочная станция;
- Юрюзанское водохранилище, район МКУ «Спортивно-культурные сооружения».
Аша, Миньяр
- город Аша, река Сим напротив храма Иконы Казанской Божьей Матери;
- город Миньяр, улица Советская, 60, река Сим.
Ранее стало известно, в какое время митрополит Алексий освятит воду в храмах Челябинска. 18 января митрополит Челябинский и Миасский Алексий возглавит Божественную литургию в Богоявленском мужском монастыре, а после совершит чин освящения воды. 19 января митрополит Алексий возглавит Божественную литургию в новом кафедральном соборе Рождества Христова, после чего снова освятит воду великим чином, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской епархии.
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