Где в Челябинской области оборудуют купели на Крещение в 2025 году: полный список

В Челябинской области оборудуют 50 купелей на Крещение

16 января 2025 в 15:14 Размер текста - 17 +

В МЧС призывают окунаться только на оборудованных иорданях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области в 2025 году на Крещение будет оборудовано 50 купелей, в 33 муниципальных образованиях на 39 водоемах. Об этом 16 января сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Полный список, где можно окунуться — на URA.RU. «В 2025 году в Челябинской области планируется взять на учет 50 купелей. Активная работа по их обустройству уже началась. Купаться необходимо только на оборудованных иорданях, где будут дежурить экстренные оперативные службы», — уточнили в пресс-службе ведомства. Где в Челябинской области оборудуют купели на Крещение в 2025 году: Челябинск Шершневское водохранилище, пляж Западный;

озеро Смолино, ГК «Смолино-Парк»;

озеро Смолино, храм «Утоли моя печали»;

Первое озеро, пляж «Восточный». Магнитогорск река Урал, ЧФСУ «СК «Металлург-Магнитогорск». Копейск поселок Железнодорожный, комплекс «Суворовские бани». Сосновский район Центр отдыха «Боярская станица», озеро Большой Кременкуль;

поселок Прудный, клуб закаливания «Суровые моржи». Аргаяшский район озеро Аргаяш, 150 метров от дома № 43 по улице Республиканская;

озеро Увильды, в районе дома №30 по улице Мельничная. Златоуст, Миасс, Чебаркуль село Веселовка, возле моста на реку. Ай;

озеро Тургояк, база отдыха «Форелька»;

озеро Тургояк, клуб-отель «Золотой пляж»;

озеро Тургояк, ООО Санаторий «Жемчужина Урала»;

городской пляж на озере Чебаркуль. Куса, Кыштым, Касли город Куса, улица Чкалова, Парк «Мысянский Ключик», пруд;

город Кыштым, Верхне-Кыштымский пруд, по улице Энгельса, 3;

город Касли, озеро Большие Касли, по улице Остров Береговая, около дома 1. Снежинск, Озерск, Трехгорный город Снежинск, озеро Синара, в районе станции горнолыжного спорта ДЮСШ «Олимпия»;

город Озерск, озеро Иртяш, в районе КРЦ «Айвенго»;

город Трехгорный, пруд «Смольный». Троицкий район город Троицк, река Уй, храм «Святой Троицы»;

город Троицк, река Увелька, храм «Александра Невского»;

село Бобровка, озеро Казачье;

село Клястицкое, окраина, река Увелька. Чесма, Варна, Карталы село Чесма, первый километр по дороге на север возле моста через реку Туеткан;

село Варна, река Нижний Тогузак, один километр выше села Варна;

город Карталы, река Карталы-Аят, микрорайон Полтавка. Агаповский район, село Фершампенуаз поселок Наровчатка, река Урал, «Тропа здоровья» (пляж);

поселок Буранный, река Гумбейка, полтора километра на юго-запад от села Новобурановка;

поселок Янгельский, река Урал, около дома № 60 по улице Михайлева

село Фершампенуаз, река Кызыл-Чилик, на съезде к реке. Верхнеуральский район, Бреды, Красноармейский район город Верхнеуральск, река Урал, около дома № 19 по улице Набережная;

поселок Бреды, ГТС Плотина «Угольный ДОЛ»;

село Шумово, озеро «Мыркай»;

поселок Лазурный, озеро «Сугояк». Верхний Уфалей, Нязепетровск город Верхний Уфалей, бассейн МБУ «ФОК»;

город Нязепетровск, водохранилище на реке Нязя. Кунашак, Уйское, Пласт озеро Большой Куяш, район Покровской церкви;

село Уйское, река Уй;

село Демаринское, река Кабанка при въезде в село Демарино. Усть-Катав, Сатка, Катав-Ивановск, Юрюзань Катавское водохранилище, улица Правдиных, 1;

Саткинское водохранилище по улице Петра Скорынина, 12;

Катав-Ивановское водохранилище, лодочная станция;

Юрюзанское водохранилище, район МКУ «Спортивно-культурные сооружения». Аша, Миньяр город Аша, река Сим напротив храма Иконы Казанской Божьей Матери;

город Миньяр, улица Советская, 60, река Сим. Ранее стало известно, в какое время митрополит Алексий освятит воду в храмах Челябинска. 18 января митрополит Челябинский и Миасский Алексий возглавит Божественную литургию в Богоявленском мужском монастыре, а после совершит чин освящения воды. 19 января митрополит Алексий возглавит Божественную литургию в новом кафедральном соборе Рождества Христова, после чего снова освятит воду великим чином, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской епархии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в 2025 году на Крещение будет оборудовано 50 купелей, в 33 муниципальных образованиях на 39 водоемах. Об этом 16 января сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Полный список, где можно окунуться — на URA.RU. «В 2025 году в Челябинской области планируется взять на учет 50 купелей. Активная работа по их обустройству уже началась. Купаться необходимо только на оборудованных иорданях, где будут дежурить экстренные оперативные службы», — уточнили в пресс-службе ведомства. Челябинск Магнитогорск Копейск Сосновский район Аргаяшский район Златоуст, Миасс, Чебаркуль Куса, Кыштым, Касли Снежинск, Озерск, Трехгорный Троицкий район Чесма, Варна, Карталы Агаповский район, село Фершампенуаз Верхнеуральский район, Бреды, Красноармейский район Верхний Уфалей, Нязепетровск Кунашак, Уйское, Пласт Усть-Катав, Сатка, Катав-Ивановск, Юрюзань Аша, Миньяр Ранее стало известно, в какое время митрополит Алексий освятит воду в храмах Челябинска. 18 января митрополит Челябинский и Миасский Алексий возглавит Божественную литургию в Богоявленском мужском монастыре, а после совершит чин освящения воды. 19 января митрополит Алексий возглавит Божественную литургию в новом кафедральном соборе Рождества Христова, после чего снова освятит воду великим чином, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской епархии.