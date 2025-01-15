Стало известно, в какое время митрополит Алексий освятит воду в храмах Челябинска

Митрополит Алексий освятит воду в храмах Челябинска 18 и 19 января

16 января 2025 в 10:07 Размер текста - 17 +

Набрать святую воду в храмах Челябинской области можно до 27 января (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Митрополит Челябинский и Миасский Алексий 18 и 19 января освятит воду в Богоявленском мужском монастыре Челябинска и в новом кафедральном соборе Рождества Христова. Об этом URA.RU сообщили 16 января в пресс-службе Челябинской епархии. «18 января митрополит Челябинский и Миасский Алексий возглавит Божественную литургию в Богоявленском мужском монастыре Челябинска. После чего совершит чин освящения воды. 19 января митрополит Алексий возглавит Божественную литургию в новом кафедральном соборе Рождества Христова. Начало в 9:45. После чего правящий архиерей снова освятит воду великим чином», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской епархии. Отдание (последний день — прим. URA.RU) праздника Крещения Господня совершается 27 января. Поэтому и в последующие после 19 января дни в храмах можно будет взять освященную воду. Также крещенская вода хранится в храмах Челябинской области весь год. Чин великого освящения воды совершается два раза в год — в Крещенский сочельник и в сам праздник Крещения Господня. Вода, освященная 18 и 19 января, не имеет никаких отличий, пояснили в Челябинской епархии. В Челябинске в этом году будет организовано пять мест для купания. Крещенскую купель на озере Смолино около мужского Богоявленского монастыря прорубят днем 18 января. Ее освятит настоятель обители игумен Нестор (Болков). В Миассе ранее отказались от проведения крещенских купаний на озере Тургояк из-за тонкого льда. Также перенесено место для набора освященной воды, рассказал мэр города Юрий Ефименко. Крещенские купания в 2025 году отменили в Карабаше из-за аномального тепла. Лед не соответствует необходимым требованиям безопасности, пояснили решение в пресс-службе городской администрации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий 18 и 19 января освятит воду в Богоявленском мужском монастыре Челябинска и в новом кафедральном соборе Рождества Христова. Об этом URA.RU сообщили 16 января в пресс-службе Челябинской епархии. «18 января митрополит Челябинский и Миасский Алексий возглавит Божественную литургию в Богоявленском мужском монастыре Челябинска. После чего совершит чин освящения воды. 19 января митрополит Алексий возглавит Божественную литургию в новом кафедральном соборе Рождества Христова. Начало в 9:45. После чего правящий архиерей снова освятит воду великим чином», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской епархии. Отдание (последний день — прим. URA.RU) праздника Крещения Господня совершается 27 января. Поэтому и в последующие после 19 января дни в храмах можно будет взять освященную воду. Также крещенская вода хранится в храмах Челябинской области весь год. Чин великого освящения воды совершается два раза в год — в Крещенский сочельник и в сам праздник Крещения Господня. Вода, освященная 18 и 19 января, не имеет никаких отличий, пояснили в Челябинской епархии. В Челябинске в этом году будет организовано пять мест для купания. Крещенскую купель на озере Смолино около мужского Богоявленского монастыря прорубят днем 18 января. Ее освятит настоятель обители игумен Нестор (Болков). В Миассе ранее отказались от проведения крещенских купаний на озере Тургояк из-за тонкого льда. Также перенесено место для набора освященной воды, рассказал мэр города Юрий Ефименко. Крещенские купания в 2025 году отменили в Карабаше из-за аномального тепла. Лед не соответствует необходимым требованиям безопасности, пояснили решение в пресс-службе городской администрации.