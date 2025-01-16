Соблюдение прав работников обувной фабрики в Магнитогорске проверит прокуратура

Прокурор провел встречу с трудовым коллективом фабрики «Унтоваленки» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Соблюдение трудовых прав работников обувной фабрики «Унтоваленки» в городе Магнитогорске Челябинской области проверит прокуратура. Об этом 16 января сообщила пресс-служба ведомства. Руководство фабрики после новогодних праздников неожиданно предложило всему коллективу написать заявления на увольнение.

«Прокурор Правобережного района Магнитогорска Антон Поздеев провел рабочую встречу с трудовыми коллективами ООО „Унтоваленки“, ООО „Магнитогорская обувная фабрика“. В ходе встречи обсуждены вопросы соблюдения прав работников при объявлении простоя и расторжении трудового договора, даны разъяснения о порядке досудебного и судебного взыскания заработной платы», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

На встрече также присутствовали представители ОКУ «Центр занятости населения». Они сообщили, что готовы оказать содействие в поиске работы и постановке на учет в качестве безработных.

Обувная фабрика «Унтоваленки» в городе Магнитогорске, которая выпускала детскую обувь под брендом «Фома», после новогодних праздников приостановила производство. Коллективу, а это более ста человек, руководитель Татьяна Волошок предложила написать заявление по собственному желанию, рассказали сотрудники фабрики. Тем, кто заявление напишет, будет выплачена зарплата за первую треть января. Люди считают, что их просто выставили на мороз как бродячих собак.

Представитель работодателя Руслан Сайфуллин позднее пояснил, что производство не может продолжить работу из-за ареста счетов налоговыми органами. Арбитражный суд Москвы в октябре 2024 года наложил арест на счета фабрики, исключения сделаны лишь для средств на выплату зарплаты и налогов.

Фабрика «Унтоваленки» выпускала известные на всю Россию унтоваленки и детскую обувь под брендом «Фома». Она входит в группу компаний «Магнитогорская обувная фабрика». Ведет историю с 1941 года, когда производство эвакуировали в Челябинскую область из города Осипенко Запорожской области.