В Кремле пообещали медпомощь волонтерам в Краснодарском крае

Президенту РФ Владимиру Путину известно об обращении к медикам 146 волонтеров, которые подверглись интоксикации во время ликвидации последствий ЧС в Черном море. Как сказал, отвечая на вопрос URA.RU, представитель Кремля Дмитрий Песков, добровольцы «работают самоотверженно», и вся необходимая медицинская помощь им будет оказываться.
«Информация хорошо известна от правительственной комиссии, которая была создана. [Заместитель главы правительства] Виталий Савельев об этом очень хорошо знает и, конечно, об этом докладывается президенту. Действительно, есть испарение [нефтепродуктов]. Людям, которые имеют определенные заболевания, противопоказано дышать такими испарениями. И поэтому, конечно, те, кто так самоотверженно работают, могут подвергаться вредному влиянию. В любом случае вся необходимая медицинская помощь волонтерам оказывается и будет оказываться. Очень важно при этом, чтобы волонтеры плотно координировали свою работу с правительственной комиссией», — отметил Песков.
За медицинской помощью из-за интоксикации нефтепродуктами обратились 146 волонтеров, из них трое были госпитализированы. Добровольцы, участвовавшие в ликвидации последствий разлива мазута в Черном море и на побережье жаловались на головную боль, тошноту и кашель, даже работая в индивидуальных средствах защиты. Авария двух танкеров «Волганефть», перевозивших мазут, произошла в середине декабря 2024 года во время шторма.
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