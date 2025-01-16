В Кремле пообещали медпомощь волонтерам в Краснодарском крае

В Кремле пообещали медпомощь волонтерам, которые борются с ЧС в Тамани
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В Кремле заверили, что волонтерам, которые борются с ЧС в Краснодарском крае, будет оказана медицинская помощь
В Кремле заверили, что волонтерам, которые борются с ЧС в Краснодарском крае, будет оказана медицинская помощь Фото:
новость из сюжета
На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

Президенту РФ Владимиру Путину известно об обращении к медикам 146 волонтеров, которые подверглись интоксикации во время ликвидации последствий ЧС в Черном море. Как сказал, отвечая на вопрос URA.RU, представитель Кремля Дмитрий Песков, добровольцы «работают самоотверженно», и вся необходимая медицинская помощь им будет оказываться.

«Информация хорошо известна от правительственной комиссии, которая была создана. [Заместитель главы правительства] Виталий Савельев об этом очень хорошо знает и, конечно, об этом докладывается президенту. Действительно, есть испарение [нефтепродуктов]. Людям, которые имеют определенные заболевания, противопоказано дышать такими испарениями. И поэтому, конечно, те, кто так самоотверженно работают, могут подвергаться вредному влиянию. В любом случае вся необходимая медицинская помощь волонтерам оказывается и будет оказываться. Очень важно при этом, чтобы волонтеры плотно координировали свою работу с правительственной комиссией», — отметил Песков.

За медицинской помощью из-за интоксикации нефтепродуктами обратились 146 волонтеров, из них трое были госпитализированы. Добровольцы, участвовавшие в ликвидации последствий разлива мазута в Черном море и на побережье жаловались на головную боль, тошноту и кашель, даже работая в индивидуальных средствах защиты. Авария двух танкеров «Волганефть», перевозивших мазут, произошла в середине декабря 2024 года во время шторма.

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Президенту РФ Владимиру Путину известно об обращении к медикам 146 волонтеров, которые подверглись интоксикации во время ликвидации последствий ЧС в Черном море. Как сказал, отвечая на вопрос URA.RU, представитель Кремля Дмитрий Песков, добровольцы «работают самоотверженно», и вся необходимая медицинская помощь им будет оказываться. «Информация хорошо известна от правительственной комиссии, которая была создана. [Заместитель главы правительства] Виталий Савельев об этом очень хорошо знает и, конечно, об этом докладывается президенту. Действительно, есть испарение [нефтепродуктов]. Людям, которые имеют определенные заболевания, противопоказано дышать такими испарениями. И поэтому, конечно, те, кто так самоотверженно работают, могут подвергаться вредному влиянию. В любом случае вся необходимая медицинская помощь волонтерам оказывается и будет оказываться. Очень важно при этом, чтобы волонтеры плотно координировали свою работу с правительственной комиссией», — отметил Песков. За медицинской помощью из-за интоксикации нефтепродуктами обратились 146 волонтеров, из них трое были госпитализированы. Добровольцы, участвовавшие в ликвидации последствий разлива мазута в Черном море и на побережье жаловались на головную боль, тошноту и кашель, даже работая в индивидуальных средствах защиты. Авария двух танкеров «Волганефть», перевозивших мазут, произошла в середине декабря 2024 года во время шторма.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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