На водоемах Свердловской области образовался тонкий лед

16 января 2025 в 16:20 Размер текста - 17 +

Толщина меньше нормы на 5-10 сантиметров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Толщина льда, установившегося на водоемах Свердловской области, тоньше обычного. Об этом сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко на пресс-конференции ТАСС, посвященной предстоящим крещенским купаниям. «По данным наших гидрологов, толщина льда нынче составляет от 20 до 50 сантиметров. Это неплохая толщина льда, но ниже нормы на 5-15 см», — сказала Шепоренко. Вероятно, явление связано с аномально теплой зимой и частыми оттепелями. Ранее синоптик рассказывала, что погода на Крещение в Свердловской области ожидается теплой. А специалист по спортивной медицине Михаил Чулошников дал восемь важных советов о том, кому можно и нельзя окунаться в прорубь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Толщина льда, установившегося на водоемах Свердловской области, тоньше обычного. Об этом сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко на пресс-конференции ТАСС, посвященной предстоящим крещенским купаниям. «По данным наших гидрологов, толщина льда нынче составляет от 20 до 50 сантиметров. Это неплохая толщина льда, но ниже нормы на 5-15 см», — сказала Шепоренко. Вероятно, явление связано с аномально теплой зимой и частыми оттепелями. Ранее синоптик рассказывала, что погода на Крещение в Свердловской области ожидается теплой. А специалист по спортивной медицине Михаил Чулошников дал восемь важных советов о том, кому можно и нельзя окунаться в прорубь.