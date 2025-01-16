На водоемах Свердловской области образовался тонкий лед

Толщина льда, установившегося на водоемах Свердловской области, тоньше обычного. Об этом сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко на пресс-конференции ТАСС, посвященной предстоящим крещенским купаниям.
«По данным наших гидрологов, толщина льда нынче составляет от 20 до 50 сантиметров. Это неплохая толщина льда, но ниже нормы на 5-15 см», — сказала Шепоренко. Вероятно, явление связано с аномально теплой зимой и частыми оттепелями.
Ранее синоптик рассказывала, что погода на Крещение в Свердловской области ожидается теплой. А специалист по спортивной медицине Михаил Чулошников дал восемь важных советов о том, кому можно и нельзя окунаться в прорубь.
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