На водоемах Свердловской области образовался тонкий лед

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Крещенские купания. Курган, зима, крещенская вода, крещение, прорубь, купель
Толщина меньше нормы на 5-10 сантиметров Фото:

Толщина льда, установившегося на водоемах Свердловской области, тоньше обычного. Об этом сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко на пресс-конференции ТАСС, посвященной предстоящим крещенским купаниям.

«По данным наших гидрологов, толщина льда нынче составляет от 20 до 50 сантиметров. Это неплохая толщина льда, но ниже нормы на 5-15 см», — сказала Шепоренко. Вероятно, явление связано с аномально теплой зимой и частыми оттепелями.

Ранее синоптик рассказывала, что погода на Крещение в Свердловской области ожидается теплой. А специалист по спортивной медицине Михаил Чулошников дал восемь важных советов о том, кому можно и нельзя окунаться в прорубь.

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Толщина льда, установившегося на водоемах Свердловской области, тоньше обычного. Об этом сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко на пресс-конференции ТАСС, посвященной предстоящим крещенским купаниям. «По данным наших гидрологов, толщина льда нынче составляет от 20 до 50 сантиметров. Это неплохая толщина льда, но ниже нормы на 5-15 см», — сказала Шепоренко. Вероятно, явление связано с аномально теплой зимой и частыми оттепелями. Ранее синоптик рассказывала, что погода на Крещение в Свердловской области ожидается теплой. А специалист по спортивной медицине Михаил Чулошников дал восемь важных советов о том, кому можно и нельзя окунаться в прорубь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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