В Копейске на Крещение запретили купаться в главной купели города

В Копейске (Челябинская область) из реестра крещенских купелей исключили купель, расположенную возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы в центре города. На протяжении многих лет она считалась в городе основной и пользовалась большой популярностью.
«Вода в пруду возле храма не прошла проверку на соответствие норме по микробиологическим показателям. Да и без лаборатории очевидно, что она грязная. Разрешать купание в такой воде, во-первых, неэтично по отношению к верующим, а во-вторых, небезопасно с санитарной и медицинской точек зрения», — сообщили корреспонденту URA.RU в управлении гражданской защиты населения Копейска.
Единственная купель, которая будет открыта для верующих в городе-спутнике Челябинска, находится в оздоровительном комплексе «Суворовские бани» в поселке Железнодорожный. Окунуться в ней все желающие смогут 18 января с 20:00 до 2:00 и 19 января с 8:00 до 15:00. Полный список купелей, которые будут открыты в регионе, можно найти здесь.
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