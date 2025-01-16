Прокуратуре не удалось отправить в отставку мэра пермского округа Юркина

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Юркина обвинили в несоблюдении антикоррупционных законов
Юркина обвинили в несоблюдении антикоррупционных законов Фото:

В Кочевском районном суде вынесли решение по делу об увольнении главы округа Александра Юркина. Иск с таким требованием подала прокуратура. Юркина решили не увольнять.

«Кочевский суд отказал прокуратуре в требовании досрочной отставки главы Кочевского округа Александра Юркина. Решение было принято 9 января», — пишет «Коммерсант Прикамье».

Ранее URA.RU рассказало, что прокуратура потребовала в суде уволить Юркина. Причиной стало нарушение антикоррупционного законодательства. Его заместитель Светлана Петрова отдавала муниципальные подряды своему брату и принимала фактически невыполненные работы.

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В Кочевском районном суде вынесли решение по делу об увольнении главы округа Александра Юркина. Иск с таким требованием подала прокуратура. Юркина решили не увольнять. «Кочевский суд отказал прокуратуре в требовании досрочной отставки главы Кочевского округа Александра Юркина. Решение было принято 9 января», — пишет «Коммерсант Прикамье». Ранее URA.RU рассказало, что прокуратура потребовала в суде уволить Юркина. Причиной стало нарушение антикоррупционного законодательства. Его заместитель Светлана Петрова отдавала муниципальные подряды своему брату и принимала фактически невыполненные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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