Прокуратуре не удалось отправить в отставку мэра пермского округа Юркина

Юркина обвинили в несоблюдении антикоррупционных законов
В Кочевском районном суде вынесли решение по делу об увольнении главы округа Александра Юркина. Иск с таким требованием подала прокуратура. Юркина решили не увольнять.
«Кочевский суд отказал прокуратуре в требовании досрочной отставки главы Кочевского округа Александра Юркина. Решение было принято 9 января», — пишет «Коммерсант Прикамье».
Ранее URA.RU рассказало, что прокуратура потребовала в суде уволить Юркина. Причиной стало нарушение антикоррупционного законодательства. Его заместитель Светлана Петрова отдавала муниципальные подряды своему брату и принимала фактически невыполненные работы.
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