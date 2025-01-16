Дочь покойного челябинского экс-полпреда просят связаться с умершим отцом

Дочь покойного экс-полпреда президента РФ в Челябинской области Николая Суденкова, Инессу Кромм, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд попросил связаться с умершим отцом. Как следует из определения суда, установление контакта является одним из предписаний перед началом слушаний.
«Принять апелляционную жалобу Кромм Инессы Николаевны на определение Арбитражного суда Челябинской области. Обязать Кромм представить суду доказательства направления апелляционной жалобы с приложенными документами в адрес Суденкова Николая Родионовича», — отмечено в судебном документе.
Поручение суд дал Кромм в связи со спором о правах на земельный участок в Челябинске. Кромм потребовала предоставить ей преимущественное право на выкуп 75-процентной доли объекта недвижимости по адресу в микрорайоне № 39-а. Суд отказал, и теперь дочь бывшего полпреда оспаривает определение.
Определяя порядок действий Кромм, суд имеет информацию о смерти Суденкова. Бывший руководитель скончался более года назад — в июле 2023 года.
«Думаю, данный пункт появился из-за невнимательности работников аппарата суда. Можно пойти прямым путем и начать переписку с судом: написать жалобу на определение и ждать ее рассмотрения. Однако есть и другой вариант: распечатать текст поданной в суд апелляции и направить его простым заказным письмом по адресу, где был прописан умерший. Потом надо приложить чек, доказывающий факт отправки. Это будет быстрее», — пояснил URA.RU адвокат Михаил Васильев.
Активы бывшего чиновника будет распродаваться до 6 марта. Суд признал Суденкова финансово несостоятельным в декабре 2016 года, за шесть с половиной лет до кончины. Суденков занимал пост полпреда с 1997 года до упразднения должности в 2000-м.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис арбитражного апелляционного суда. Ответ ожидается и будет размещен по мере поступления.
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