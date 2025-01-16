«Королева марафонов» Блиновская полностью признала свою вину

Блогер и предприниматель Елена Блиновская полностью признала свою вину. В зале Савеловского суда она согласилась по всем вменяемым ей статьям.
«Полностью признаю вину», — заявила Блиновская обвинителю. Ее слова передает корреспондент РИА Новости.
В конце августа, когда Савеловский суд Москвы начал рассматривать дело по существу, Блиновская признала факт неуплаты налогов. Однако она отрицала свою причастность к легализации денежных средств и неправомерному обороту платежей. Позже с обвиняемой прекратили взыскание 1,1 млрд по налогам.
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