«Королева марафонов» Блиновская полностью признала свою вину

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Блиновская признала вину по всем статьям
Блиновская признала вину по всем статьям Фото:

Блогер и предприниматель Елена Блиновская полностью признала свою вину. В зале Савеловского суда она согласилась по всем вменяемым ей статьям.

«Полностью признаю вину», — заявила Блиновская обвинителю. Ее слова передает корреспондент РИА Новости.

В конце августа, когда Савеловский суд Москвы начал рассматривать дело по существу, Блиновская признала факт неуплаты налогов. Однако она отрицала свою причастность к легализации денежных средств и неправомерному обороту платежей. Позже с обвиняемой прекратили взыскание 1,1 млрд по налогам.

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Блогер и предприниматель Елена Блиновская полностью признала свою вину. В зале Савеловского суда она согласилась по всем вменяемым ей статьям. «Полностью признаю вину», — заявила Блиновская обвинителю. Ее слова передает корреспондент РИА Новости. В конце августа, когда Савеловский суд Москвы начал рассматривать дело по существу, Блиновская признала факт неуплаты налогов. Однако она отрицала свою причастность к легализации денежных средств и неправомерному обороту платежей. Позже с обвиняемой прекратили взыскание 1,1 млрд по налогам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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