На стройке аквапарка в Челябинске перевернулся автокран

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , аквапарк, сваи, строительство, стройка
Аквапарк обещали построить в Челябинске к концу 2025 года Фото:

В Челябинске на стройке аквапарка «Большая вода» на пересечении улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева перевернулся автокран. Информацию о ЧП подтвердил представитель компании-инвестора.

«На объекте произошло опрокидывание автокрана 25 тонн при подъеме груза — щитов опалубки. Кран был заказан подрядной организацией для выполнения монтажных работ. Пострадавших нет», — сообщил он, пишет сайт «74.ру».

На указанном месте изначально предполагалось строительство аквапарка «Большая вода». Его должна была возвести компания ООО «Акватория», владельцем которой является Алексей Колесников, сын депутата Госдумы Олега Колесникова. Позднее появилась информация, что рядом с аквапарком возведут новый квартал комфорт-класса с подземным паркингом и магазинами.

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В Челябинске на стройке аквапарка «Большая вода» на пересечении улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева перевернулся автокран. Информацию о ЧП подтвердил представитель компании-инвестора. «На объекте произошло опрокидывание автокрана 25 тонн при подъеме груза — щитов опалубки. Кран был заказан подрядной организацией для выполнения монтажных работ. Пострадавших нет», — сообщил он, пишет сайт «74.ру». На указанном месте изначально предполагалось строительство аквапарка «Большая вода». Его должна была возвести компания ООО «Акватория», владельцем которой является Алексей Колесников, сын депутата Госдумы Олега Колесникова. Позднее появилась информация, что рядом с аквапарком возведут новый квартал комфорт-класса с подземным паркингом и магазинами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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