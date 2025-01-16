В Перми военным заводам раздадут земли под жилье для рабочих

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Жилье для рабочих смогут строить оборонные заводы
Жилье для рабочих смогут строить оборонные заводы Фото:

Земельные участки под строительство жилья для рабочих выделят пермским оборонным предприятиям практически бесплатно. Цена составит всего один рубль за гектар. Об этом сообщил зампредседателя регионального правительства — министр промышленности и торговли Алексей Чибисов.

«Для предприятий оборонно-промышленного комплекса стало возможно предоставление земельных участков без торгов за один рубль с целью возведения жилья для выкупа сотрудниками предприятий. Мы готовы, и будем с предприятиями готовить проекты для их реализации», — сказал Чибисов на заседании правительства Пермского края.

Оборонные заводы Прикамья, как ранее рассказывало URA.RU, расширяют производство и набирают сотрудников. Пермскому пороховому заводу уже выделили помещения под общежитие для новых рабочих. 

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Земельные участки под строительство жилья для рабочих выделят пермским оборонным предприятиям практически бесплатно. Цена составит всего один рубль за гектар. Об этом сообщил зампредседателя регионального правительства — министр промышленности и торговли Алексей Чибисов. «Для предприятий оборонно-промышленного комплекса стало возможно предоставление земельных участков без торгов за один рубль с целью возведения жилья для выкупа сотрудниками предприятий. Мы готовы, и будем с предприятиями готовить проекты для их реализации», — сказал Чибисов на заседании правительства Пермского края. Оборонные заводы Прикамья, как ранее рассказывало URA.RU, расширяют производство и набирают сотрудников. Пермскому пороховому заводу уже выделили помещения под общежитие для новых рабочих. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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