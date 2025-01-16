В Перми военным заводам раздадут земли под жилье для рабочих

Земельные участки под строительство жилья для рабочих выделят пермским оборонным предприятиям практически бесплатно. Цена составит всего один рубль за гектар. Об этом сообщил зампредседателя регионального правительства — министр промышленности и торговли Алексей Чибисов.
«Для предприятий оборонно-промышленного комплекса стало возможно предоставление земельных участков без торгов за один рубль с целью возведения жилья для выкупа сотрудниками предприятий. Мы готовы, и будем с предприятиями готовить проекты для их реализации», — сказал Чибисов на заседании правительства Пермского края.
Оборонные заводы Прикамья, как ранее рассказывало URA.RU, расширяют производство и набирают сотрудников. Пермскому пороховому заводу уже выделили помещения под общежитие для новых рабочих.
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