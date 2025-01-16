Стало известно, сколько раз пермяки оплатили проезд по Bluetooth

Пермяки оплатили поездку в транспорте по Bluetooth более 60 тысяч раз
© Служба новостей «URA.RU»
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Возможность оплаты по Bluetooth появилась в 300 транспортных средствах
Возможность оплаты по Bluetooth появилась в 300 транспортных средствах Фото:

Пассажиры оплатили поездку в общественном транспорте Перми по Bluetooth более 60 тысяч раз. Об этом сообщается в telegram-канале городского дептранса.

«Более 60 тысяч раз пассажиры оплатили проезд по Bluetooth. Решение реализовано через приложение „Транспортная карта Пермь“, которое позволяет определить маршрут и тип транспорта, категорию проездного и выдать электронный билет без валидаторов», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что автобусы десяти маршрутов и все трамваи оборудовали bluetooth-маячками в ноябре. Их обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс». Автобусы частных перевозчиков будут оснащать системой в рамках новых контрактов в этом году.

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Пассажиры оплатили поездку в общественном транспорте Перми по Bluetooth более 60 тысяч раз. Об этом сообщается в telegram-канале городского дептранса. «Более 60 тысяч раз пассажиры оплатили проезд по Bluetooth. Решение реализовано через приложение „Транспортная карта Пермь“, которое позволяет определить маршрут и тип транспорта, категорию проездного и выдать электронный билет без валидаторов», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что автобусы десяти маршрутов и все трамваи оборудовали bluetooth-маячками в ноябре. Их обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс». Автобусы частных перевозчиков будут оснащать системой в рамках новых контрактов в этом году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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