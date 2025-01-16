Пассажиры оплатили поездку в общественном транспорте Перми по Bluetooth более 60 тысяч раз. Об этом сообщается в telegram-канале городского дептранса.
«Более 60 тысяч раз пассажиры оплатили проезд по Bluetooth. Решение реализовано через приложение „Транспортная карта Пермь“, которое позволяет определить маршрут и тип транспорта, категорию проездного и выдать электронный билет без валидаторов», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что автобусы десяти маршрутов и все трамваи оборудовали bluetooth-маячками в ноябре. Их обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс». Автобусы частных перевозчиков будут оснащать системой в рамках новых контрактов в этом году.
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