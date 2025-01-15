Многокилометровая пробка образовалась на трассе Р-404 после смертельной аварии
В Сургуте (ХМАО) после аварии с большегрузами на трассе Р-404 появилась огромная автомобильная пробка. Данные об этом приводятся на сайте 2gis.
«Средний ряд. Авария на участке», — пишет один из участников дорожного движения на портале.
Огромная пробка образовалась на трассе Р-404
На месте работают полиция и пожарные. В пресс-службе Госавтоинспекции журналисту агентства не смогли ответить, когда затор на дороге будет устранен.
Ранее URA.RU писало, что на подъезде к Сургуту из-за смертельной аварии полностью перекрыта трасса. По предварительной информации, на дороге столкнулись три большегруза, один человек погиб.
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