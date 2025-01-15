15 января 2025

На трассе возле Сургута из-за аварии с грузовиками образовалась огромная пробка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Многокилометровая пробка образовалась на трассе Р-404 после смертельной аварии
Многокилометровая пробка образовалась на трассе Р-404 после смертельной аварии Фото:

В Сургуте (ХМАО) после аварии с большегрузами на трассе Р-404 появилась огромная автомобильная пробка. Данные об этом приводятся на сайте 2gis.

«Средний ряд. Авария на участке», — пишет один из участников дорожного движения на портале.

Огромная пробка образовалась на трассе Р-404
Огромная пробка образовалась на трассе Р-404
Фото:

На месте работают полиция и пожарные. В пресс-службе Госавтоинспекции журналисту агентства не смогли ответить, когда затор на дороге будет устранен.

Ранее URA.RU писало, что на подъезде к Сургуту из-за смертельной аварии полностью перекрыта трасса. По предварительной информации, на дороге столкнулись три большегруза, один человек погиб.

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В Сургуте (ХМАО) после аварии с большегрузами на трассе Р-404 появилась огромная автомобильная пробка. Данные об этом приводятся на сайте 2gis. «Средний ряд. Авария на участке», — пишет один из участников дорожного движения на портале. На месте работают полиция и пожарные. В пресс-службе Госавтоинспекции журналисту агентства не смогли ответить, когда затор на дороге будет устранен. Ранее URA.RU писало, что на подъезде к Сургуту из-за смертельной аварии полностью перекрыта трасса. По предварительной информации, на дороге столкнулись три большегруза, один человек погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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