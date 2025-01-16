Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации

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Подростка, что планировал напасть на школу в Подмосковье, обвинили в участии в террористической организации
Подростка, что планировал напасть на школу в Подмосковье, обвинили в участии в террористической организации Фото:

Подросток из подмосковного Реутова обвинен в участии в террористической организации. Об этом сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий. 

«16-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической (часть 2 статьи 205.5 УК РФ)», — сказала Врадий РИА Новости. Она уточила, что в отношении подростка сегодня, 16 января, судом будет избрана мера пресечения.

Согласно данным следствия, в сентябре 2023 года подросток вступил в структурное подразделение запрещенной в РФ международной террористической организации. Отмечается, что несовершеннолетний гражданин РФ занимался пропагандой деятельности организации, а также принимал участие в обсуждениях совершения террористических преступлений.

Задержание несовершеннолетнего россиянина произошло благодаря оперативной работе ФСБ России и слаженным действиям следственных органов. «Следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавила Врадий. Отмечается, что при задержании у подростка были изъяты несколько больших ножей. 

Ранее стало известно, что в городе Реутов Московской области сотрудники правоохранительных органов предотвратили нападение на школу, которое планировал осуществить 16-летний учащийся. Для выявления его намерений были использованы компьютерные технологии.

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Подросток из подмосковного Реутова обвинен в участии в террористической организации. Об этом сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.  «16-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической (часть 2 статьи 205.5 УК РФ)», — сказала Врадий РИА Новости. Она уточила, что в отношении подростка сегодня, 16 января, судом будет избрана мера пресечения. Согласно данным следствия, в сентябре 2023 года подросток вступил в структурное подразделение запрещенной в РФ международной террористической организации. Отмечается, что несовершеннолетний гражданин РФ занимался пропагандой деятельности организации, а также принимал участие в обсуждениях совершения террористических преступлений. Задержание несовершеннолетнего россиянина произошло благодаря оперативной работе ФСБ России и слаженным действиям следственных органов. «Следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавила Врадий. Отмечается, что при задержании у подростка были изъяты несколько больших ножей.  Ранее стало известно, что в городе Реутов Московской области сотрудники правоохранительных органов предотвратили нападение на школу, которое планировал осуществить 16-летний учащийся. Для выявления его намерений были использованы компьютерные технологии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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