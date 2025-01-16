Экс-жениха Волочковой отправили за решетку

Бывшего жениха заслуженной артистки РФ Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана приговорили к семи годам колонии общего режима. Такое решение принял Дзержинский районный суд Нижнего Новгорода.
«Осужденный обвинялся в крупном мошенничестве — убеждал предпринимателей вложиться в крутой кондитерский бизнес, компанию „Фэмили десерт“», — передает telegram-канал 112. По данным источника, Дюран успел собрать 100 миллионов рублей.
Отмечается, что более 40 предпринимателей пострадали из-за невыполненных обязательств. Один из инвесторов, уставший ожидать возврата средств, вызвал Дюрана на встречу, в ходе которой произошла драка. В результате конфликта оба участника были задержаны.
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