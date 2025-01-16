Инвесторы пермского завода получат по 9,6 тысячи рублей за акцию

Инвесторам назвали суммы компенсаций
«Росатом» заплатит акционерам «Соликамского магниевого завода» (СМЗ) по 9,6 тысячи рублей за акцию. Об этом сообщила прокуратура на заседании суда, где рассматривали жалобы акционеров. Ранее их активы передали государству.
«„Росатом“ готов выплатить миноритарным акционерам СМЗ 405 млн рублей Выплата сделана из расчета 9,6 тысячи рублей за акцию», — пишет «Коммерсант Прикамье».
Ранее URA.RU рассказало, что генпрокуратура потребовала предать акции СМЗ государству. Суд удовлетворил иск, но Мосбиржа, Центробанк и инвесторы оспаривают это решение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!