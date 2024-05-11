Суд принял жалобу Мосбиржи по делу об изъятии акций Соликамского завода

Жалоба Московской биржи по делу об изъятии акций «Соликамского магниевого завода» (СМЗ) принята к производству. Истец выступает в качестве третьего лица. Эта информация опубликована в картотеке Арбитражного суда Пермского края.
«Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Перми принял к производству жалобу Мосбиржи. Также суд принял к производству апелляционные жалобы 24 миноритарных акционеров СМЗ», — указано в судебных документах. Ответчиками в деле об изъятии акций завода выступали свыше 2000 юридических и физлиц.
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Жалоба Московской биржи по делу об изъятии акций «Соликамского магниевого завода» (СМЗ) принята к производству. Истец выступает в качестве третьего лица. Эта информация опубликована в картотеке Арбитражного суда Пермского края. «Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Перми принял к производству жалобу Мосбиржи. Также суд принял к производству апелляционные жалобы 24 миноритарных акционеров СМЗ», — указано в судебных документах. Ответчиками в деле об изъятии акций завода выступали свыше 2000 юридических и физлиц. В марте суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в пользу государства акций миноритариев СМЗ. Компанию передали госкорпорации «Росатом». Случившиеся обеспокоило главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину. В начале мая Мосбиржа направила в суд апелляционную жалобу на решение об изъятии акций Соликамского завода.