11 мая 2024
10 мая 2024

Суд принял жалобу Мосбиржи по делу об изъятии акций Соликамского завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Магниевый завод. Соликамск, соликамский магниевый завод, оао смз, химическая промышленность
Сейчас завод контролирует госкорпорация «Росатом» Фото:

Жалоба Московской биржи по делу об изъятии акций «Соликамского магниевого завода» (СМЗ) принята к производству. Истец выступает в качестве третьего лица. Эта информация опубликована в картотеке Арбитражного суда Пермского края.

«Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Перми принял к производству жалобу Мосбиржи. Также суд принял к производству апелляционные жалобы 24 миноритарных акционеров СМЗ», — указано в судебных документах. Ответчиками в деле об изъятии акций завода выступали свыше 2000 юридических и физлиц.

В марте суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в пользу государства акций миноритариев СМЗ. Компанию передали госкорпорации «Росатом». Случившиеся обеспокоило главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину. В начале мая Мосбиржа направила в суд апелляционную жалобу на решение об изъятии акций Соликамского завода.

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Жалоба Московской биржи по делу об изъятии акций «Соликамского магниевого завода» (СМЗ) принята к производству. Истец выступает в качестве третьего лица. Эта информация опубликована в картотеке Арбитражного суда Пермского края. «Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Перми принял к производству жалобу Мосбиржи. Также суд принял к производству апелляционные жалобы 24 миноритарных акционеров СМЗ», — указано в судебных документах. Ответчиками в деле об изъятии акций завода выступали свыше 2000 юридических и физлиц. В марте суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в пользу государства акций миноритариев СМЗ. Компанию передали госкорпорации «Росатом». Случившиеся обеспокоило главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину. В начале мая Мосбиржа направила в суд апелляционную жалобу на решение об изъятии акций Соликамского завода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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