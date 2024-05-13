13 мая 2024

Центробанк оспорит изъятие акций у совладельцев пермского стратегического завода

Центробанк оспорит решение суда об изъятии акций у инвесторов ОАО «СМЗ»
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Магниевый завод. Соликамск, соликамский магниевый завод, оао смз, химическая промышленность
Соликамский магниевый завод ранее перешел под контроль государства Фото:

Центробанк вслед за Мосбиржей намерен оспорить решение арбитражного суда Пермского края об изъятии акций у миноритарев ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ). Иск финрегулятора пока не принят к производству.

«Центральный банк РФ направил апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края об изъятии акций у более чем 2,3 тысячи миноритарных акционеров ОАО „Соликамский магниевый завод“ (СМЗ)», — пишет «Ъ-Прикамье». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее выражала обеспокоенность изъятием ценных бумаг у лиц, которые приобрели их на фондовом рынке. По ее мнению, это может повлиять на доверие розничных инвесторов.

В марте арбитражный суд Прикамья удовлетворил иск Генпрокуратуры и прокуратуры региона об изъятии в пользу государства акций ОАО «СМЗ». Надзорное ведомство указывало в суде, что имущество выбыло из владения государства незаконно, поскольку приватизация госпредприятия произведена без необходимого решения властей РФ. В мае апелляционную жалобу на решение суда об изъятии акций у миноритариев предприятия подала Мосбиржа.

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Центробанк вслед за Мосбиржей намерен оспорить решение арбитражного суда Пермского края об изъятии акций у миноритарев ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ). Иск финрегулятора пока не принят к производству. «Центральный банк РФ направил апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края об изъятии акций у более чем 2,3 тысячи миноритарных акционеров ОАО „Соликамский магниевый завод“ (СМЗ)», — пишет «Ъ-Прикамье». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее выражала обеспокоенность изъятием ценных бумаг у лиц, которые приобрели их на фондовом рынке. По ее мнению, это может повлиять на доверие розничных инвесторов. В марте арбитражный суд Прикамья удовлетворил иск Генпрокуратуры и прокуратуры региона об изъятии в пользу государства акций ОАО «СМЗ». Надзорное ведомство указывало в суде, что имущество выбыло из владения государства незаконно, поскольку приватизация госпредприятия произведена без необходимого решения властей РФ. В мае апелляционную жалобу на решение суда об изъятии акций у миноритариев предприятия подала Мосбиржа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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