Центробанк оспорит изъятие акций у совладельцев пермского стратегического завода

Центробанк оспорит решение суда об изъятии акций у инвесторов ОАО «СМЗ»

14 мая 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Соликамский магниевый завод ранее перешел под контроль государства Фото: Сергей Русанов © URA.RU Центробанк вслед за Мосбиржей намерен оспорить решение арбитражного суда Пермского края об изъятии акций у миноритарев ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ). Иск финрегулятора пока не принят к производству. «Центральный банк РФ направил апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края об изъятии акций у более чем 2,3 тысячи миноритарных акционеров ОАО „Соликамский магниевый завод“ (СМЗ)», — пишет «Ъ-Прикамье». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее выражала обеспокоенность изъятием ценных бумаг у лиц, которые приобрели их на фондовом рынке. По ее мнению, это может повлиять на доверие розничных инвесторов. В марте арбитражный суд Прикамья удовлетворил иск Генпрокуратуры и прокуратуры региона об изъятии в пользу государства акций ОАО «СМЗ». Надзорное ведомство указывало в суде, что имущество выбыло из владения государства незаконно, поскольку приватизация госпредприятия произведена без необходимого решения властей РФ. В мае апелляционную жалобу на решение суда об изъятии акций у миноритариев предприятия подала Мосбиржа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центробанк вслед за Мосбиржей намерен оспорить решение арбитражного суда Пермского края об изъятии акций у миноритарев ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ). Иск финрегулятора пока не принят к производству. «Центральный банк РФ направил апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края об изъятии акций у более чем 2,3 тысячи миноритарных акционеров ОАО „Соликамский магниевый завод“ (СМЗ)», — пишет «Ъ-Прикамье». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее выражала обеспокоенность изъятием ценных бумаг у лиц, которые приобрели их на фондовом рынке. По ее мнению, это может повлиять на доверие розничных инвесторов. В марте арбитражный суд Прикамья удовлетворил иск Генпрокуратуры и прокуратуры региона об изъятии в пользу государства акций ОАО «СМЗ». Надзорное ведомство указывало в суде, что имущество выбыло из владения государства незаконно, поскольку приватизация госпредприятия произведена без необходимого решения властей РФ. В мае апелляционную жалобу на решение суда об изъятии акций у миноритариев предприятия подала Мосбиржа.