Муж Блиновской вернулся с СВО ради жены

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Блиновский приехал к супруге в зал суда
Блиновский приехал к супруге в зал суда Фото:
новость из сюжета
Дело блогера Елены Блиновской

Муж Елена Блиновской Алексей прибыл в Савеловский суд Москвы из зоны проведения специальной военной операции. Как сообщают telegram-каналы, он подмигнул своей супруге и сразу был выведен в коридор.

«Он [Блиновский] впервые участвует в заседании по уголовному делу своей жены, по которому проходит свидетелем. Видеться супругам было запрещено», — передает корреспондент telegram-канала SHOT. По данным источника, он подмигнул своей супруге, после чего был выведен из зала суда в коридор.

Муж «королевы марафонов» также заявил, что Блиновская зарабатывала настолько много, что не успевала следить за ростом своего бизнеса. При этом, по его словам, «она никогда не была вовлечена в управление компанией».

Ранее стало известно, что в ходе рассмотрения дела в Савеловском суде Блиновская полностью признала свою вину. Она заявила, что подала заявление о явке с повинной сразу после начала следственных действий. Об этом писал «Ридус».

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Муж Елена Блиновской Алексей прибыл в Савеловский суд Москвы из зоны проведения специальной военной операции. Как сообщают telegram-каналы, он подмигнул своей супруге и сразу был выведен в коридор. «Он [Блиновский] впервые участвует в заседании по уголовному делу своей жены, по которому проходит свидетелем. Видеться супругам было запрещено», — передает корреспондент telegram-канала SHOT. По данным источника, он подмигнул своей супруге, после чего был выведен из зала суда в коридор. Муж «королевы марафонов» также заявил, что Блиновская зарабатывала настолько много, что не успевала следить за ростом своего бизнеса. При этом, по его словам, «она никогда не была вовлечена в управление компанией». Ранее стало известно, что в ходе рассмотрения дела в Савеловском суде Блиновская полностью признала свою вину. Она заявила, что подала заявление о явке с повинной сразу после начала следственных действий. Об этом писал «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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