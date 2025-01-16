Муж Блиновской вернулся с СВО ради жены

Муж Елена Блиновской Алексей прибыл в Савеловский суд Москвы из зоны проведения специальной военной операции. Как сообщают telegram-каналы, он подмигнул своей супруге и сразу был выведен в коридор.
«Он [Блиновский] впервые участвует в заседании по уголовному делу своей жены, по которому проходит свидетелем. Видеться супругам было запрещено», — передает корреспондент telegram-канала SHOT. По данным источника, он подмигнул своей супруге, после чего был выведен из зала суда в коридор.
Муж «королевы марафонов» также заявил, что Блиновская зарабатывала настолько много, что не успевала следить за ростом своего бизнеса. При этом, по его словам, «она никогда не была вовлечена в управление компанией».
Ранее стало известно, что в ходе рассмотрения дела в Савеловском суде Блиновская полностью признала свою вину. Она заявила, что подала заявление о явке с повинной сразу после начала следственных действий. Об этом писал «Ридус».
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