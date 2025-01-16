Суд оставил без движения дело на владельца затонувшего пермского танкера

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Рассмотрение дела отложили до середины февраля
Рассмотрение дела отложили до середины февраля Фото:
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Арбитражный суд Краснодарского края оставил без движения иск «Морспасслужбы» к пермской ООО «Кама Шиппинг». Танкер этой компании затонул в Керченском проливе в декабре 2024 года.

«Исковое заявление оставлено без движения до 14 февраля. Суть требований „Морспасслужбы“ в материалах дела не поясняется», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на картотеку суда.

Ранее URA.RU рассказало, что иск в суд на пермскую компанию также подала транспортная прокуратура. Причиной стало крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Суда перевозили мазут, а их разлив привел к экологической катастрофе.

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Арбитражный суд Краснодарского края оставил без движения иск «Морспасслужбы» к пермской ООО «Кама Шиппинг». Танкер этой компании затонул в Керченском проливе в декабре 2024 года. «Исковое заявление оставлено без движения до 14 февраля. Суть требований „Морспасслужбы“ в материалах дела не поясняется», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на картотеку суда. Ранее URA.RU рассказало, что иск в суд на пермскую компанию также подала транспортная прокуратура. Причиной стало крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Суда перевозили мазут, а их разлив привел к экологической катастрофе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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