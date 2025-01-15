15 января 2025

Власти района в ХМАО попросили бизнесменов сдержать рост цен в магазинах

© Служба новостей «URA.RU»
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Владельцев магазинов в Нижневартовском районе ХМАО попросили ограничить надбавки на продукты
Владельцев магазинов в Нижневартовском районе ХМАО попросили ограничить надбавки на продукты Фото:

Власти Нижневартовского района ХМАО обратились к предпринимателям с просьбой ограничить торговые надбавки на товары первой необходимости. Объявление с соответствующим призывом размещено на официальном сайте администрации района.

«Департаментом экономического развития ХМАО было подписано соглашение о принятии мер, направленных на стабилизацию розничных цен на отдельные виды товаров, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые цены. Убедительно просим Вас рассмотреть возможность присоединиться к соглашению», — говорится в сообщении администрации.

Часть предпринимателей района, по утверждению властей, уже согласилась ограничить наценку на социально значимые товары до 10%. В этот список входят мясо птицы, яйца, сахар, мука, хлеб, рис, гречка, соль и подсолнечное масло. Бизнесменам, которые захотят участвовать, предложили обратиться в администрацию района.

Ранее URA.RU писало, что Депэкономики ХМАО заключил соглашение с Департаментом промышленности, которое предлагает предприятиям добровольно ограничить рост цен на социально значимые продукты. Это сделано для стабилизации стоимости товаров первой необходимости.

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Власти Нижневартовского района ХМАО обратились к предпринимателям с просьбой ограничить торговые надбавки на товары первой необходимости. Объявление с соответствующим призывом размещено на официальном сайте администрации района. «Департаментом экономического развития ХМАО было подписано соглашение о принятии мер, направленных на стабилизацию розничных цен на отдельные виды товаров, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые цены. Убедительно просим Вас рассмотреть возможность присоединиться к соглашению», — говорится в сообщении администрации. Часть предпринимателей района, по утверждению властей, уже согласилась ограничить наценку на социально значимые товары до 10%. В этот список входят мясо птицы, яйца, сахар, мука, хлеб, рис, гречка, соль и подсолнечное масло. Бизнесменам, которые захотят участвовать, предложили обратиться в администрацию района. Ранее URA.RU писало, что Депэкономики ХМАО заключил соглашение с Департаментом промышленности, которое предлагает предприятиям добровольно ограничить рост цен на социально значимые продукты. Это сделано для стабилизации стоимости товаров первой необходимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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