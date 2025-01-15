Власти района в ХМАО попросили бизнесменов сдержать рост цен в магазинах

Власти Нижневартовского района ХМАО обратились к предпринимателям с просьбой ограничить торговые надбавки на товары первой необходимости. Объявление с соответствующим призывом размещено на официальном сайте администрации района.
«Департаментом экономического развития ХМАО было подписано соглашение о принятии мер, направленных на стабилизацию розничных цен на отдельные виды товаров, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые цены. Убедительно просим Вас рассмотреть возможность присоединиться к соглашению», — говорится в сообщении администрации.
Часть предпринимателей района, по утверждению властей, уже согласилась ограничить наценку на социально значимые товары до 10%. В этот список входят мясо птицы, яйца, сахар, мука, хлеб, рис, гречка, соль и подсолнечное масло. Бизнесменам, которые захотят участвовать, предложили обратиться в администрацию района.
Ранее URA.RU писало, что Депэкономики ХМАО заключил соглашение с Департаментом промышленности, которое предлагает предприятиям добровольно ограничить рост цен на социально значимые продукты. Это сделано для стабилизации стоимости товаров первой необходимости.
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