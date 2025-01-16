Путин озаботился сбережениями россиян

Президент России Владимир Путин поручил создать «семейный инструмент сбережений», предусматривающий налоговый вычет до одного млн рублей. Срок выполнения задания установлен до 15 июля 2025 года.
«Обеспечить создание семейного инструмента сбережений, определив параметры его использования и предусмотрев предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере до одного миллиона рублей в год в отношении средств, инвестированных в сбережения», — указано в поручении президента. Перечень поручений российского лидера опубликован на сайте Кремля.
Ответсвенные за выполнение этой задачи председатель правительства Михаил Мишустин и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Срок выполнения — 15 июля 2025 года.
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