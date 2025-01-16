Волонтерам «Единой России» поставили масштабную цель по очистке Черного моря от мазута. Видео

Член ЕР Хромов: нужно убрать мазут с пляжей до начала курортного сезона
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В ЕР хотят убрать весь мазут, появившийся в Черном море после крушения танкеров, до начала курортного сезона
В ЕР хотят убрать весь мазут, появившийся в Черном море после крушения танкеров, до начала курортного сезона Фото:
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В течение месяца активисты «Единой России» и МГЕР, совместно с МЧС и профильными службами, активно работают над устранением последствий экологической катастрофы на побережье Черного моря. Основные объемы разливов нефтепродуктов уже ликвидированы. Полностью очистить пляжи от мазута хотят до начала курортного сезона.

В очистке пляжей от разлива нефтепродуктов поучаствовал и председатель совета Ясненского сельского поселения Ейского района Николай Хромов. «Не мог остаться в стороне от этой экологической катастровы. Приехал на помощь», — заявил он. Хромов отметил, что хотелось бы убрать все загрязнения с пляжей до начала курортного сезона.

«Крупные разливы нефтепродуктов устранены», — сообщила пресс-служба партии. На данный момент волонтеры занимаются очисткой песка от мелких фракций мазута, используя для этого сита, грабли и ручной труд.

Также в рамках спасательных работ, волонтеры оказывают помощь в Центре по спасению птиц, где в сотрудничестве с ветеринарами и орнитологами занимаются лечением и кормлением пострадавших животных. За время экологической катастрофы помощь была оказана почти шести тысячам птиц.

В декабре 2024 года в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», находящихся в восьми километрах от берега. По предварительным данным, причиной происшествия стала непогода. Суда перевозили мазут, который после крушения попал в воды Черного моря.

В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для устранения последствий катастрофы мобилизованы как органы власти, так и волонтерские группы. Разлив мазута привел к гибели морских животных и птиц, а также ставит под угрозу предстоящий летний туристический сезон.

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В течение месяца активисты «Единой России» и МГЕР, совместно с МЧС и профильными службами, активно работают над устранением последствий экологической катастрофы на побережье Черного моря. Основные объемы разливов нефтепродуктов уже ликвидированы. Полностью очистить пляжи от мазута хотят до начала курортного сезона. В очистке пляжей от разлива нефтепродуктов поучаствовал и председатель совета Ясненского сельского поселения Ейского района Николай Хромов. «Не мог остаться в стороне от этой экологической катастровы. Приехал на помощь», — заявил он. Хромов отметил, что хотелось бы убрать все загрязнения с пляжей до начала курортного сезона. «Крупные разливы нефтепродуктов устранены», — сообщила пресс-служба партии. На данный момент волонтеры занимаются очисткой песка от мелких фракций мазута, используя для этого сита, грабли и ручной труд. Также в рамках спасательных работ, волонтеры оказывают помощь в Центре по спасению птиц, где в сотрудничестве с ветеринарами и орнитологами занимаются лечением и кормлением пострадавших животных. За время экологической катастрофы помощь была оказана почти шести тысячам птиц. В декабре 2024 года в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», находящихся в восьми километрах от берега. По предварительным данным, причиной происшествия стала непогода. Суда перевозили мазут, который после крушения попал в воды Черного моря. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для устранения последствий катастрофы мобилизованы как органы власти, так и волонтерские группы. Разлив мазута привел к гибели морских животных и птиц, а также ставит под угрозу предстоящий летний туристический сезон.
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