Отравления и массовые обращения к врачам: что происходит с волонтерами, чистящими пляжи от мазута

РБК: волонтеры страдают от отравления мазутом после очистки пляжей на Кубани
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медики развернули мобильные штабы для помощи волонтерам на Кубани (архивное фото)
Медики развернули мобильные штабы для помощи волонтерам на Кубани (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

После разлива мазута в Черном море с нефтяных российских танкеров на места экологического бедствия съехались тысячи волонтеров со всей страны. Добровольцы занимаются не только очисткой территорий от мазута, но также спасают животных. Однако долгий контакт с жидким продуктом привел к тому, что сами помощники начали страдать от симптомов отравления. По большей части — по причине несоблюдения защитных мер. URA.RU рассказывает, что происходит на местах разлива в настоящий момент.

Ошибка новичка

Доброволец по имени Юрий участвует в очистке пляжей от мазута на пляжах Кубани с 17 декабря, практически с самого начала бедствия. По его словам, поначалу многие его коллеги работали даже без масок.

"По глупости можно сказать, в первый день пошел на пляж без маски и других средств защиты. Тогда еще ничего не было организовано, люди все так работали", — признался Юрия в разговоре с журналистами РБК. Ошибка новичка привела к тому, что тот столкнулся с последствиями отравления: красные глаза, першение в горле и другие симптомы. 

Со временем, уточнил волонтер, ситуация улучшилась благодаря усилению мер индивидуальной защиты. По словам другого добровольца Александра Величко, после введения угольных респираторов и противогазов уровень защиты значительно повысился, что позволило продолжить работы по очистке пляжей без дополнительных рисков для здоровья.

Не обошлось без госпитализации

В Минздраве Кубани отметили, что  в Анапе была организована масштабная медицинская поддержка волонтеров и специалистов. На территории Краснодарского края развернуто шесть врачебно-фельдшерских постов и мобильный штаб территориального центра медицины катастроф.

Всего с 18 декабря 2024 года зарегистрировано 146 обращений за медицинской помощью. Из них трое волонтеров были госпитализированы. Однако в настоящий момент они уже выписаны. Медицинские службы лично координирует помощник Министра здравоохранения РФ Оксана Гусева. В частности развернуты стационарные и мобильные пункты медпомощи.

Сумасшедший режим

Волонтеры сталкиваются с трудностями не только из-за отравления мазутом, но также из-за последствий тяжелой работы в целом. «Очень сильная общая усталость, потому что мало спишь. Нарушения сна, постоянная тошнота, головная боль, тело трусит. Эти дни я сама на реабилитации: спасала птиц, теперь спасаю себя», — призналась в интервью RT волонтер Лариса Шульц.

Она в целом охарактеризовала текущий режим работы как сумасшедший. Девушка вспоминала, что в первый день работы спала полтора часа, во второй — два с половиной, на третьи сутки — 20 минут. И так продолжалось весь последний месяц. При этом Лариса не унывает, так как такая работа на морском побережье помогает справляться с собственными переживаниями в жизни. К ликвидации ЧС на Кубани привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тысяч человек и 700 единиц техники. Также экологическая катастрофа затронула и Крым.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После разлива мазута в Черном море с нефтяных российских танкеров на места экологического бедствия съехались тысячи волонтеров со всей страны. Добровольцы занимаются не только очисткой территорий от мазута, но также спасают животных. Однако долгий контакт с жидким продуктом привел к тому, что сами помощники начали страдать от симптомов отравления. По большей части — по причине несоблюдения защитных мер. URA.RU рассказывает, что происходит на местах разлива в настоящий момент. Ошибка новичка Доброволец по имени Юрий участвует в очистке пляжей от мазута на пляжах Кубани с 17 декабря, практически с самого начала бедствия. По его словам, поначалу многие его коллеги работали даже без масок. Со временем, уточнил волонтер, ситуация улучшилась благодаря усилению мер индивидуальной защиты. По словам другого добровольца Александра Величко, после введения угольных респираторов и противогазов уровень защиты значительно повысился, что позволило продолжить работы по очистке пляжей без дополнительных рисков для здоровья. Не обошлось без госпитализации В Минздраве Кубани отметили, что  в Анапе была организована масштабная медицинская поддержка волонтеров и специалистов. На территории Краснодарского края развернуто шесть врачебно-фельдшерских постов и мобильный штаб территориального центра медицины катастроф. Всего с 18 декабря 2024 года зарегистрировано 146 обращений за медицинской помощью. Из них трое волонтеров были госпитализированы. Однако в настоящий момент они уже выписаны. Медицинские службы лично координирует помощник Министра здравоохранения РФ Оксана Гусева. В частности развернуты стационарные и мобильные пункты медпомощи. Сумасшедший режим Волонтеры сталкиваются с трудностями не только из-за отравления мазутом, но также из-за последствий тяжелой работы в целом. «Очень сильная общая усталость, потому что мало спишь. Нарушения сна, постоянная тошнота, головная боль, тело трусит. Эти дни я сама на реабилитации: спасала птиц, теперь спасаю себя», — призналась в интервью RT волонтер Лариса Шульц. Она в целом охарактеризовала текущий режим работы как сумасшедший. Девушка вспоминала, что в первый день работы спала полтора часа, во второй — два с половиной, на третьи сутки — 20 минут. И так продолжалось весь последний месяц. При этом Лариса не унывает, так как такая работа на морском побережье помогает справляться с собственными переживаниями в жизни. К ликвидации ЧС на Кубани привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тысяч человек и 700 единиц техники. Также экологическая катастрофа затронула и Крым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...