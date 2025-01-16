Отравления и массовые обращения к врачам: что происходит с волонтерами, чистящими пляжи от мазута

После разлива мазута в Черном море с нефтяных российских танкеров на места экологического бедствия съехались тысячи волонтеров со всей страны. Добровольцы занимаются не только очисткой территорий от мазута, но также спасают животных. Однако долгий контакт с жидким продуктом привел к тому, что сами помощники начали страдать от симптомов отравления. По большей части — по причине несоблюдения защитных мер. URA.RU рассказывает, что происходит на местах разлива в настоящий момент.
Ошибка новичка
Доброволец по имени Юрий участвует в очистке пляжей от мазута на пляжах Кубани с 17 декабря, практически с самого начала бедствия. По его словам, поначалу многие его коллеги работали даже без масок.
"По глупости можно сказать, в первый день пошел на пляж без маски и других средств защиты. Тогда еще ничего не было организовано, люди все так работали", — признался Юрия в разговоре с журналистами РБК. Ошибка новичка привела к тому, что тот столкнулся с последствиями отравления: красные глаза, першение в горле и другие симптомы.
Со временем, уточнил волонтер, ситуация улучшилась благодаря усилению мер индивидуальной защиты. По словам другого добровольца Александра Величко, после введения угольных респираторов и противогазов уровень защиты значительно повысился, что позволило продолжить работы по очистке пляжей без дополнительных рисков для здоровья.
Не обошлось без госпитализации
В Минздраве Кубани отметили, что в Анапе была организована масштабная медицинская поддержка волонтеров и специалистов. На территории Краснодарского края развернуто шесть врачебно-фельдшерских постов и мобильный штаб территориального центра медицины катастроф.
Всего с 18 декабря 2024 года зарегистрировано 146 обращений за медицинской помощью. Из них трое волонтеров были госпитализированы. Однако в настоящий момент они уже выписаны. Медицинские службы лично координирует помощник Министра здравоохранения РФ Оксана Гусева. В частности развернуты стационарные и мобильные пункты медпомощи.
Сумасшедший режим
Волонтеры сталкиваются с трудностями не только из-за отравления мазутом, но также из-за последствий тяжелой работы в целом. «Очень сильная общая усталость, потому что мало спишь. Нарушения сна, постоянная тошнота, головная боль, тело трусит. Эти дни я сама на реабилитации: спасала птиц, теперь спасаю себя», — призналась в интервью RT волонтер Лариса Шульц.
Она в целом охарактеризовала текущий режим работы как сумасшедший. Девушка вспоминала, что в первый день работы спала полтора часа, во второй — два с половиной, на третьи сутки — 20 минут. И так продолжалось весь последний месяц. При этом Лариса не унывает, так как такая работа на морском побережье помогает справляться с собственными переживаниями в жизни. К ликвидации ЧС на Кубани привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тысяч человек и 700 единиц техники. Также экологическая катастрофа затронула и Крым.
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