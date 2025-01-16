Отец бывшего мужа Седоковой так и не смог похоронить сына Тимму

Тело покончившего с собой латвийского спортсмена Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седаковой, доставили в Латвию, где кремировали, но до сих пор не похоронили. Об этом сообщил отец погибшего Райтис Тимма.
«Прах его пока не похоронен. Никого не хочу обвинять, но российская сторона еще не сделала все, что нужно. Поэтому мы не можем оформить свидетельство о смерти», — передает слова отца журнал Starhit. Мужчина отметил, что не знает — кто и почему замедляет процесс.
В ночь с 16 на 17 декабря в подъезде жилого дома в центре Москвы было обнаружено тело 32-летнего баскетболиста. Семья спортсмена считает, что в расследовании остаются неточности, в связи с чем следственный комитет Латвии начал уголовное расследование для выяснения всех деталей случившегося. Об этом писал «Ридус».
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