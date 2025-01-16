Названо главное отличие Трампа от Байдена в вопросе Украины

В отличие от действующего президента США Джо Байдена, новоизбранный глава государства Дональд Трамп признает помимо кризиса на Украине множество других проблем. Об этом сообщил политический обозреватель Дмитрий Дризе.
«Главное состоит в том, что, в отличие от администрации Байдена, Трамп дает понять, что кроме Украины есть много других проблем в мире, которые нужно решать», — передает слова Дризе «Коммерсант». При этом эксперт отметил, что команда Трампа не имеет точного плана дальнейших действий по Украине.
Ранее Трамп дал обещание укрепить мир на Ближнем Востоке с помощью силы. По его словам, сотрудничество будет расширяться в рамках Авраамских соглашений после достигнутых результатов по Газе. Об этом писал «Ридус».
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