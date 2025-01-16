Названо главное отличие Трампа от Байдена в вопросе Украины

Эксперт Дризе: в отличие от Байдена, Трамп осознает проблемы помимо Украины
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По словам эксперта, Трамп не имеет четкого плана по украинскому конфликту
По словам эксперта, Трамп не имеет четкого плана по украинскому конфликту Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В отличие от действующего президента США Джо Байдена, новоизбранный глава государства Дональд Трамп признает помимо кризиса на Украине множество других проблем. Об этом сообщил политический обозреватель Дмитрий Дризе. 

«Главное состоит в том, что, в отличие от администрации Байдена, Трамп дает понять, что кроме Украины есть много других проблем в мире, которые нужно решать», — передает слова Дризе «Коммерсант». При этом эксперт отметил, что команда Трампа не имеет точного плана дальнейших действий по Украине.

Ранее Трамп дал обещание укрепить мир на Ближнем Востоке с помощью силы. По его словам, сотрудничество будет расширяться в рамках Авраамских соглашений после достигнутых результатов по Газе. Об этом писал «Ридус».

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В отличие от действующего президента США Джо Байдена, новоизбранный глава государства Дональд Трамп признает помимо кризиса на Украине множество других проблем. Об этом сообщил политический обозреватель Дмитрий Дризе.  «Главное состоит в том, что, в отличие от администрации Байдена, Трамп дает понять, что кроме Украины есть много других проблем в мире, которые нужно решать», — передает слова Дризе «Коммерсант». При этом эксперт отметил, что команда Трампа не имеет точного плана дальнейших действий по Украине. Ранее Трамп дал обещание укрепить мир на Ближнем Востоке с помощью силы. По его словам, сотрудничество будет расширяться в рамках Авраамских соглашений после достигнутых результатов по Газе. Об этом писал «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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