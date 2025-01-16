Путин подписал указ о военных сборах для пребывающих в запасе

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Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2025 году
Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2025 году Фото:

Президент Российской Федерации подписал указ «О призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы в 2025 году». Документ вступил в силу после подписания.

«Призывать в 2025 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов», — отмечено в документе. Указ президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

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Президент Российской Федерации подписал указ «О призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы в 2025 году». Документ вступил в силу после подписания. «Призывать в 2025 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов», — отмечено в документе. Указ президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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