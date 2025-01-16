Сдалась после первого испытания: кто вылетел на первой неделе второго сезона «Больших девочек»

В четверг, 16 января, на телеканале «Пятница» стартовал второй сезон скандального шоу «Большие девочки». Под строгим надзором ведущей Этери Тутберидзе участницы вновь начали активно скидывать лишние килограммы. URA.RU рассказывает о том, как прошла первая неделя на проекте.
Первое испытание «Больших девочек»
В новом сезоне большие девочки встретились в огромном ангаре. К участницам вышла Этери Тутберидзе и рассказала о первом испытании: девушкам пришлось держать тяжелую конструкцию с цепями как можно дольше. Тяжесть зависела от того, какой вес хотят скинуть девочки. По правилам, участница, продержавшая груз больше остальных, получала заветный минус один килограмм на финальном взвешивании.
Время от времени организаторы рассказывали анонимные истории из прошлого девушек. Та участница, которая признавалась всем, что речь идет о ней, получала помощь — часть веса убирали с конструкции.
Некоторые участницы посчитали, что у двух девушек оказалось более выгодное положение на конкурсе: у сестер из Якутска — Анастасии Носковой и Татьяны Парфеновой (они держали один вес на двоих). И несмотря на то, что и груз был больше, чем у других больших девочек, одна из соперниц начала желать им поражения.
Первой груз уронила Василиса Яншина. За ней и другие девочки начали сдаваться. В итоге дольше всех груз продержала Инга Демчук. Участница призналась, что худеет ради сына, и держала груз 2 часа 52 минуты, получив приз.
Первый вылет из проекта «Большие девочки»
Сразу после первого испытания случился и первый вылет из проекта. Василиса Яншина решила встретиться с Этери Тутберидзе и призналась ведущей, что ей нужно покинуть проект. По словам участницы, она очень переживает за свою собаку, которая совсем недавно перенесла операцию на тазобедренном суставе. Тутберидзе не стала переубеждать Василису и попрощалась с ней.
Вместо ушедшей участницы к девушкам присоединилась Мария Дорошенко. 195-килограммовая блогерша залетела на проект с фразы «Я угроза для еды». Некоторые соперницы посчитали, что Дорошенко пришла не ради похудения, а ради хайпа: ранее девушка уже появлялась на проектах «Четыре свадьбы» и «Богиня шопинга».
Второе испытание «Больших девочек»
Вторым испытанием для больших девочек стал поход в клинику пластической хирургии. Каждую участницу заставили переодеться в медицинское белье и маркером указать на теле, что именно им не нравится в отражении.
После этого девушкам предлагали легкий способ похудения: бариатрическую операцию по уменьшению желудка и липосакцию. Вот только это была проверка — как только девушки соглашались лечь под скальпель, загоралась надпись «STOP».
Оказалось, что за процессом следила диетолог Регина Доктор. Эксперт объяснила участницам, что экстремальные меры не помогут полностью избавиться от жира и лишнего веса и лишь серьезный труд поможет добиться желаемого.
Тренировка «Больших девочек» и разговор с психологом
После этого девушки отправились на тренировку с Кириллом Кошариным. На поле для игры в регби большие девочки размялись, а затем разделились на команды и сыграли друг против друга матч. Так как Марии Дорошенко нельзя заниматься спортом, она лишь ходила рядом и помогала тренеру, нервируя девушек.
После этого девушки отправились на совместный урок психологии с Анеттой Орловой. Участницы обсудили проблемные отношения с родителями и, в первую очередь, с мамой.
Финальное испытание первой недели
Для финального испытания участницы отправились в порт. Большим девочкам предстояло спустить корабль прошлой жизни на воду. Участницы должны были показать, как они готовы работать вместе ради общей цели.
Собравшись с духом, участницы вытащили корабль весом 110 тонн на воду. Но перед этим — загрузили на него тяжелые бочки, символизирующие то, что именно мешало девушкам похудеть.
Мария Дорошенко вновь не стала участвовать в испытании из-за состояния здоровья. В итоге за нее работу проделала Саманта-Виктория Агеева.
Девушкам удалось спустить корабль на воду, но без скандала не обошлось. Спортсменка Дарья Типчук сорвалась на Саманту-Викторию. В итоге дело чуть не дошло до драки.
Кто покинул проект «Большие девочки» в первой серии
Когда день подошел к концу, большие девочки отправились на взвешивание. Оказалось, что все девочки вместе весят 1 898 килограмм. На первой неделе лучше всего справилась Даша Типчук. А вот Маша Дорошенко и Даша Гришина оказались худшими.
В итоге девушки оказались в шаге от вылета, но Этери Тутберидзе решила, что домой на неделе отправится лишь Василиса, которая сама решила покинуть проект после первого испытания. Участница отправилась худеть дома, пообещав соперницам, что скинет по меньшей мере 60 килограмм к концу программы.
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