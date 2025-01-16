16 января 2025

Врач раскрыл, почему опасно терпеть боль

Врач Панков: нельзя терпеть боль из-за пагубных последствий
© Служба новостей «URA.RU»
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Панков советует при появлении боли обращаться к врачу
Панков советует при появлении боли обращаться к врачу Фото:

Постоянная боль может изменить чувствительность рецепторов. Тогда, даже после устранения источника, нервные клетки могут продолжать передавать болевые сигналы, воспринимая обычное прикосновение как боль. Об этом рассказал URA.RU врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков.

«Постоянное воздействие боли на рецепторы со временем изменяет их чувствительность, и они могут начать воспринимать даже обычное прикосновение к коже как болезненное ощущение. Так, даже после устранения источника боли, перестроившиеся рецепторы и нервные клетки сохраняют болевые ощущения», — сообщил Панков.

Он также подчеркнул: в таких случаях боль может распространяться на окружающие области и периодически усиливаться. Сопутствующими симптомами часто являются тревога, депрессия и проблемы с концентрацией внимания. Невролог отметил, что важно не игнорировать начальные болевые симптомы и своевременно обращаться к врачу.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Евлашева развеяла популярный миф о раздельном питании. Оказалось, что употребление жиров, белков и углеводов раздельно, не способствует снижению веса и работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Врач также напомнила, что соответствующая диетическая методика является псевдонаучной, то есть — неподтвержденной.

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Постоянная боль может изменить чувствительность рецепторов. Тогда, даже после устранения источника, нервные клетки могут продолжать передавать болевые сигналы, воспринимая обычное прикосновение как боль. Об этом рассказал URA.RU врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков. «Постоянное воздействие боли на рецепторы со временем изменяет их чувствительность, и они могут начать воспринимать даже обычное прикосновение к коже как болезненное ощущение. Так, даже после устранения источника боли, перестроившиеся рецепторы и нервные клетки сохраняют болевые ощущения», — сообщил Панков. Он также подчеркнул: в таких случаях боль может распространяться на окружающие области и периодически усиливаться. Сопутствующими симптомами часто являются тревога, депрессия и проблемы с концентрацией внимания. Невролог отметил, что важно не игнорировать начальные болевые симптомы и своевременно обращаться к врачу. Ранее гастроэнтеролог Ольга Евлашева развеяла популярный миф о раздельном питании. Оказалось, что употребление жиров, белков и углеводов раздельно, не способствует снижению веса и работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Врач также напомнила, что соответствующая диетическая методика является псевдонаучной, то есть — неподтвержденной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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