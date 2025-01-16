Врач раскрыл, почему опасно терпеть боль

Постоянная боль может изменить чувствительность рецепторов. Тогда, даже после устранения источника, нервные клетки могут продолжать передавать болевые сигналы, воспринимая обычное прикосновение как боль. Об этом рассказал URA.RU врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков.
«Постоянное воздействие боли на рецепторы со временем изменяет их чувствительность, и они могут начать воспринимать даже обычное прикосновение к коже как болезненное ощущение. Так, даже после устранения источника боли, перестроившиеся рецепторы и нервные клетки сохраняют болевые ощущения», — сообщил Панков.
Он также подчеркнул: в таких случаях боль может распространяться на окружающие области и периодически усиливаться. Сопутствующими симптомами часто являются тревога, депрессия и проблемы с концентрацией внимания. Невролог отметил, что важно не игнорировать начальные болевые симптомы и своевременно обращаться к врачу.
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