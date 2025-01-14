Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о раздельном питании

Концепция раздельного питания, которая предполагает употребление жиров, белков и углеводов раздельно, не способствует снижению веса и работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), несмотря на популярность этой теории. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Ольга Евлашева. Она также напомнила, что соответствующая диетическая методика является псевдонаучной, то есть — неподтвержденной.
«Сторонники раздельного питания считают, что одновременное употребление белков, жиров и углеводов приводит к конфликту пищеварительных ферментов — то есть пока одна пища переваривается, другая — нет, что ведет к „засорению“ организма. <...> Такая идея не подтверждена научными исследованиями, соответственно, она также не является подходящим методом для снижения веса или лечения ожирения. Желудочно-кишечная система человека устроена так, чтобы эффективно перерабатывать смешанную пищу», — подчеркнула специалист в разговоре с журналистами агентства. Соответственно, такая диетическая концепция не поможет и снизить вес.
Евлашева, опровергая концепцию раздельного питания, также пояснила, что еще только при попадании в ротовую полость еды в желудке уже вырабатываются ферменты для расщепления всех трех ключевых компонентов — белков жиров и углеводов. Кроме того, в любом продукте, за исключением сахара и ряда других, имеются и иные питательные вещества.
Если человек чувствует после приема пищи вздутие живота или другие негативные симптомы, то проблема кроется в работе желудочно-кишечного тракта в целом, которая никак не зависит от раздельного питания., подчеркнула гастроэнтеролог. В таком случае следует обращаться к врачу, подытожила она.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.