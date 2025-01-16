16 января 2025

В НАТО сделали шокирующее заявление о войне и мире

Глава Военного комитета НАТО заявил, что призыв к войне — это призыв к миру
© Служба новостей «URA.RU»
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Бауэр заявил, что подготовка к противодействию врагу снижает вероятность войны
Бауэр заявил, что подготовка к противодействию врагу снижает вероятность войны Фото:

Призыв к войне является призывом к миру, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Свое суждение он озвучил на пресс-конференции по итогам встречи подразделения альянса.

«Меня назовут воинственным, но я скажу, что призыв к войне — это призыв к миру. Если мы будем лучше готовиться к сдерживанию наших врагов, снизится вероятность, что они нападут», — сказал Бауэр перед журналистами.

Также глава Военного комитета в ходе пресс-конференции поделился наработками альянса. Он заявил, что НАТО готовит щит для противодействия России. Бауэр призвал каждого союзника внести вклад в эту разработку.

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Призыв к войне является призывом к миру, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Свое суждение он озвучил на пресс-конференции по итогам встречи подразделения альянса. «Меня назовут воинственным, но я скажу, что призыв к войне — это призыв к миру. Если мы будем лучше готовиться к сдерживанию наших врагов, снизится вероятность, что они нападут», — сказал Бауэр перед журналистами. Также глава Военного комитета в ходе пресс-конференции поделился наработками альянса. Он заявил, что НАТО готовит щит для противодействия России. Бауэр призвал каждого союзника внести вклад в эту разработку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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