В НАТО сделали шокирующее заявление о войне и мире

Призыв к войне является призывом к миру, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Свое суждение он озвучил на пресс-конференции по итогам встречи подразделения альянса.
«Меня назовут воинственным, но я скажу, что призыв к войне — это призыв к миру. Если мы будем лучше готовиться к сдерживанию наших врагов, снизится вероятность, что они нападут», — сказал Бауэр перед журналистами.
Также глава Военного комитета в ходе пресс-конференции поделился наработками альянса. Он заявил, что НАТО готовит щит для противодействия России. Бауэр призвал каждого союзника внести вклад в эту разработку.
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