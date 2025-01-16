Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о планах альянса по созданию коллективной системы обороны, образно названной «щитом», для противодействия России. Это заявление прозвучало 16 января на пресс-конференции альянса в Брюсселе.
«Мы работаем над реализацией оборонных планов, определяя конкретный вклад каждой страны-участницы в создание общего защитного механизма. Каждый союзник должен внести вклад в этот „щит“», — подчеркнул Бауэр во время выступления, которое транслировалось на официальном сайте НАТО.
Отмечается, что «щит» против России будет стоить союзникам по НАТО больше 2% ВВП. По словам главы военного комитета, новая оборонная стратегия предполагает четкое распределение обязанностей между всеми членами альянса для формирования системы коллективной безопасности.
Ранее независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте стремится использовать его страну для развязывания третьей мировой войны на Украине. Кандидат в президенты Румынии, считающийся пророссийским, также подчеркнул, что для НАТО многие государственные лидеры являются их собственными марионетками.
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