16 января 2025

НАТО заявила о создании военного щита против России

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«Щит» против России будет стоить союзникам по НАТО больше 2% ВВП
«Щит» против России будет стоить союзникам по НАТО больше 2% ВВП Фото:

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о планах альянса по созданию коллективной системы обороны, образно названной «щитом», для противодействия России. Это заявление прозвучало 16 января на пресс-конференции альянса в Брюсселе.

«Мы работаем над реализацией оборонных планов, определяя конкретный вклад каждой страны-участницы в создание общего защитного механизма. Каждый союзник должен внести вклад в этот „щит“», — подчеркнул Бауэр во время выступления, которое транслировалось на официальном сайте НАТО.

Отмечается, что «щит» против России будет стоить союзникам по НАТО больше 2% ВВП. По словам главы военного комитета, новая оборонная стратегия предполагает четкое распределение обязанностей между всеми членами альянса для формирования системы коллективной безопасности.

Ранее независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте стремится использовать его страну для развязывания третьей мировой войны на Украине. Кандидат в президенты Румынии, считающийся пророссийским, также подчеркнул, что для НАТО многие государственные лидеры являются их собственными марионетками.

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Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о планах альянса по созданию коллективной системы обороны, образно названной «щитом», для противодействия России. Это заявление прозвучало 16 января на пресс-конференции альянса в Брюсселе. «Мы работаем над реализацией оборонных планов, определяя конкретный вклад каждой страны-участницы в создание общего защитного механизма. Каждый союзник должен внести вклад в этот „щит“», — подчеркнул Бауэр во время выступления, которое транслировалось на официальном сайте НАТО. Отмечается, что «щит» против России будет стоить союзникам по НАТО больше 2% ВВП. По словам главы военного комитета, новая оборонная стратегия предполагает четкое распределение обязанностей между всеми членами альянса для формирования системы коллективной безопасности. Ранее независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте стремится использовать его страну для развязывания третьей мировой войны на Украине. Кандидат в президенты Румынии, считающийся пророссийским, также подчеркнул, что для НАТО многие государственные лидеры являются их собственными марионетками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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