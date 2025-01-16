В Челябинске жители стали замечать необычное для января явление — пробуждение божьих коровок. Насекомые вышли из спячки раньше обычного срока из-за аномально теплой зимы.
«Горожане зафиксировали первых проснувшихся божьих коровок и поделились фотографиями необычного для зимнего времени природного явления. Раннее пробуждение насекомых напрямую связано с температурными аномалиями этой зимы», — сообщает telegram-канал «Челябинск с огоньком».
Преждевременное пробуждение насекомых может негативно сказаться на их популяции, если в регион вернутся морозы. Божьи коровки обычно просыпаются весной, когда температура устойчиво держится выше нуля градусов.
Ранее преподаватель факультета экологии Челябинского госуниверситета Валерий Пекин издал Атлас, содержащий 60 исследуемых им кокцинеллид (божьих коровок с ядовитой гемолимфой). Книгу отпечатали в университетском издательстве. Для издания Атласа ученому помимо Урала пришлось объехать Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, и Киргизию.
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