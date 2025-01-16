Бизнес подготовил порученный Путиным документ о давности приватизации

Был разработан законопроект, уточняющий исчисление сроков давности при спорах о деприватизации. Соответствующие бумаги направлены в правительство. Документ поручил разработать президент РФ Владимир Путин, объяснили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).
«РСПП разработал проект закона, уточняющий порядок исчисления сроков исковой давности в делах об оспаривании сделок приватизации. Документ направлен на рассмотрение главе правительства Михаилу Мишустину», — с представителями бизнеса побеседовали журналисты РБК.
По мнению авторов, поправки позволят обеспечить баланс между публичными интересами государства и защитой прав добросовестных покупателей имущества. Путин поручал подготовить окончательное решение к 1 апреля 2025 года. Ранее он запретил приватизацию имущества религиозного значения, напоминает RT.
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