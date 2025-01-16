16 января 2025

Бизнес подготовил порученный Путиным документ о давности приватизации

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Представители бизнеса предлагают убрать «неопределенность» в спорах по приватизации 90-х годов
Представители бизнеса предлагают убрать «неопределенность» в спорах по приватизации 90-х годов Фото:

Был разработан законопроект, уточняющий исчисление сроков давности при спорах о деприватизации. Соответствующие бумаги направлены в правительство. Документ поручил разработать президент РФ Владимир Путин, объяснили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

«РСПП разработал проект закона, уточняющий порядок исчисления сроков исковой давности в делах об оспаривании сделок приватизации. Документ направлен на рассмотрение главе правительства Михаилу Мишустину», — с представителями бизнеса побеседовали журналисты РБК.

По мнению авторов, поправки позволят обеспечить баланс между публичными интересами государства и защитой прав добросовестных покупателей имущества. Путин поручал подготовить окончательное решение к 1 апреля 2025 года. Ранее он запретил приватизацию имущества религиозного значения, напоминает RT.

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Был разработан законопроект, уточняющий исчисление сроков давности при спорах о деприватизации. Соответствующие бумаги направлены в правительство. Документ поручил разработать президент РФ Владимир Путин, объяснили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). «РСПП разработал проект закона, уточняющий порядок исчисления сроков исковой давности в делах об оспаривании сделок приватизации. Документ направлен на рассмотрение главе правительства Михаилу Мишустину», — с представителями бизнеса побеседовали журналисты РБК. По мнению авторов, поправки позволят обеспечить баланс между публичными интересами государства и защитой прав добросовестных покупателей имущества. Путин поручал подготовить окончательное решение к 1 апреля 2025 года. Ранее он запретил приватизацию имущества религиозного значения, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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