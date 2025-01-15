Путин потребовал пересмотреть сроки давности по делам о деприватизации

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Путин поручил рассмотреть вопрос об исчислении сроков давности по делам о деприватизации
Путин поручил рассмотреть вопрос об исчислении сроков давности по делам о деприватизации Фото:

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о порядке исчисления срока исковой давности при оспаривании сделок приватизации. Данный вопрос должен быть решен до 1 апреля 2025 года.

«Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об исчислении сроков давности по делам о деприватизации. Условием защиты активов будет добросовестность приобретателя», — сообщает РБК. Президент РСПП Александр Шохин в интервью изданию подчеркнул необходимость уточнения в законодательстве о приватизации момента начала отсчета десятилетнего срока исковой давности по сделкам с приватизированным имуществом. По его словам, началом должен считаться момент перехода прав собственности. Поручение должно быть выполнено до 1 апреля.

Уточняется, что в контексте этих изменений важно учитывать постановление Конституционного суда, принятое 31 октября 2024 года, касающееся коррупционных нарушений и деприватизационных процессов. Судебное решение подчеркивает, что необходимость бессрочности возможности привлечения к ответственности не распространяется на дела, связанные с нарушениями при приватизации, что может стать основанием для пересмотра подходов к срокам давности в рамках текущего законодательства.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о порядке исчисления срока исковой давности при оспаривании сделок приватизации. Данный вопрос должен быть решен до 1 апреля 2025 года. «Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об исчислении сроков давности по делам о деприватизации. Условием защиты активов будет добросовестность приобретателя», — сообщает РБК. Президент РСПП Александр Шохин в интервью изданию подчеркнул необходимость уточнения в законодательстве о приватизации момента начала отсчета десятилетнего срока исковой давности по сделкам с приватизированным имуществом. По его словам, началом должен считаться момент перехода прав собственности. Поручение должно быть выполнено до 1 апреля. Уточняется, что в контексте этих изменений важно учитывать постановление Конституционного суда, принятое 31 октября 2024 года, касающееся коррупционных нарушений и деприватизационных процессов. Судебное решение подчеркивает, что необходимость бессрочности возможности привлечения к ответственности не распространяется на дела, связанные с нарушениями при приватизации, что может стать основанием для пересмотра подходов к срокам давности в рамках текущего законодательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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