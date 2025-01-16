Прокуратура не согласилась с заочным арестом блогера Косенко

Прокуратура обжаловала в Басманном суде Москвы заочный арест блогера Сергея Косенко, который бросил младенца ради съемки видео. Это следует из картотеки суда.
«16 января в суд поступило апелляционное представление об избрании меры пресечения Косенко в виде заключения под стражу — п.1 ч.2 статьи 29 и статья 108 УК РФ. Внести апелляционное представление может прокурор, участвующий в деле», — говорится в картотеке на сайте Басманного суда.
Ранее Московский суд заочно арестовал блогера Косенко, который бросил своего младенца в сугроб ради скандального видео. Против мужчины было возбуждено уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. На данный момент блогер пребывает за рубежом.
По данным следствия, подозреваемый выпустил ребенка из рук, направив его вверх и от себя, что привело к последующему падению малыша с высоты. Кроме того, в связи с инцидентом, связанным с использованием ребенка, на него возложили обвинения в пропаганде наркотиков. В свое оправдание Костенко неоднократно подчеркивал, что в спорном видео фигурировала детская кукла, а не младенец.
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