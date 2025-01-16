В России заговорили об «ипотечной бомбе» на рынке недвижимости

Самым главным риском для российского рынка недвижимости может стать активная выдача ипотеки с низким первоначальным взносом в последние несколько лет. Об этом заявил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.
«Цена недвижимости, приобретенной с помощью таких кредитов, при ухудшении финансового положения заемщиков в большинстве случаев не покрывает невыплаченный остаток по кредиту. Это создает риски „тикающей бомбы“ для банков, специализирующихся на таких продуктах», — передает издание «Прайм» слова Мехтиева.
Он отметил, что Банк России последовательно вводил ограничения на выдачу кредитов с низким первоначальным взносом. С начала текущего года действует новый стандарт ипотечного кредитования, который направлен на защиту интересов заемщиков и укрепление финансовой стабильности банков.
Ранее URA.RU сообщало, что доля ипотечных сделок на вторичном рынке жилья установила исторический минимум, снизившись до 20%. В первой половине 2024 года покупатели были готовы оформлять кредиты даже при высоких ставках, так как им обычно не хватало лишь 20–30% от полной стоимости квартиры. Сегодня их доля уменьшается из-за увеличения среднего времени продажи объектов на вторичном рынке.
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