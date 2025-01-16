16 января 2025

В России заговорили об «ипотечной бомбе» на рынке недвижимости

Эксперт Мехтиев: на рынке недвижимости может образоваться ипотечная бомба
© Служба новостей «URA.RU»
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Активная выдача ипотеки с низким первоначальным взносом может серьезно повлиять на рынок недвижимости
Активная выдача ипотеки с низким первоначальным взносом может серьезно повлиять на рынок недвижимости Фото:

Самым главным риском для российского рынка недвижимости может стать активная выдача ипотеки с низким первоначальным взносом в последние несколько лет. Об этом заявил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

«Цена недвижимости, приобретенной с помощью таких кредитов, при ухудшении финансового положения заемщиков в большинстве случаев не покрывает невыплаченный остаток по кредиту. Это создает риски „тикающей бомбы“ для банков, специализирующихся на таких продуктах», — передает издание «Прайм» слова Мехтиева.

Он отметил, что Банк России последовательно вводил ограничения на выдачу кредитов с низким первоначальным взносом. С начала текущего года действует новый стандарт ипотечного кредитования, который направлен на защиту интересов заемщиков и укрепление финансовой стабильности банков.

Ранее URA.RU сообщало, что доля ипотечных сделок на вторичном рынке жилья установила исторический минимум, снизившись до 20%. В первой половине 2024 года покупатели были готовы оформлять кредиты даже при высоких ставках, так как им обычно не хватало лишь 20–30% от полной стоимости квартиры. Сегодня их доля уменьшается из-за увеличения среднего времени продажи объектов на вторичном рынке.

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Самым главным риском для российского рынка недвижимости может стать активная выдача ипотеки с низким первоначальным взносом в последние несколько лет. Об этом заявил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев. «Цена недвижимости, приобретенной с помощью таких кредитов, при ухудшении финансового положения заемщиков в большинстве случаев не покрывает невыплаченный остаток по кредиту. Это создает риски „тикающей бомбы“ для банков, специализирующихся на таких продуктах», — передает издание «Прайм» слова Мехтиева. Он отметил, что Банк России последовательно вводил ограничения на выдачу кредитов с низким первоначальным взносом. С начала текущего года действует новый стандарт ипотечного кредитования, который направлен на защиту интересов заемщиков и укрепление финансовой стабильности банков. Ранее URA.RU сообщало, что доля ипотечных сделок на вторичном рынке жилья установила исторический минимум, снизившись до 20%. В первой половине 2024 года покупатели были готовы оформлять кредиты даже при высоких ставках, так как им обычно не хватало лишь 20–30% от полной стоимости квартиры. Сегодня их доля уменьшается из-за увеличения среднего времени продажи объектов на вторичном рынке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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