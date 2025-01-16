Пермский завод мясных полуфабрикатов получил штраф за грубые нарушения закона

Мясоперерабатывающий завод «Ромашкино» из деревни Берег Пермского округа оштрафовали за многочисленные нарушения. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«Правление ООО „Мясоперерабатывающий завод „Ромашкино“ 14 января привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа“, — указано на сайте надзорного ведомства. Внеплановая проверка показала, что компания работает с многочисленными нарушениями действующего законодательства.
В число наиболее заметных вошли:
- повреждения в производственных помещениях;
- некорректные условия хранения замороженных товаров;
- отсутствие необходимых ветеринарных документов на некоторые виды продуктов.
Ранее пермский завод уже оказывался на карандаше у контролирующих органов. Так в октябре на производстве обнаружил две тонны фарша из неизвестного мяса. А в ноябре Россельхознадзор нашел опасные бактерии и сою в продукции производителя.
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