16 января 2025

Пермский завод мясных полуфабрикатов получил штраф за грубые нарушения закона

© Служба новостей «URA.RU»
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Производитель работал с нарушением санитарных норм
Производитель работал с нарушением санитарных норм Фото:

Мясоперерабатывающий завод «Ромашкино» из деревни Берег Пермского округа оштрафовали за многочисленные нарушения. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Правление ООО „Мясоперерабатывающий завод „Ромашкино“ 14 января привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа“, — указано на сайте надзорного ведомства. Внеплановая проверка показала, что компания работает с многочисленными нарушениями действующего законодательства.

В число наиболее заметных вошли:

  • повреждения в производственных помещениях;
  • некорректные условия хранения замороженных товаров;
  • отсутствие необходимых ветеринарных документов на некоторые виды продуктов.

Ранее пермский завод уже оказывался на карандаше у контролирующих органов. Так в октябре на производстве обнаружил две тонны фарша из неизвестного мяса. А в ноябре Россельхознадзор нашел опасные бактерии и сою в продукции производителя.

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Мясоперерабатывающий завод «Ромашкино» из деревни Берег Пермского округа оштрафовали за многочисленные нарушения. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Правление ООО „Мясоперерабатывающий завод „Ромашкино“ 14 января привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа“, — указано на сайте надзорного ведомства. Внеплановая проверка показала, что компания работает с многочисленными нарушениями действующего законодательства. В число наиболее заметных вошли: Ранее пермский завод уже оказывался на карандаше у контролирующих органов. Так в октябре на производстве обнаружил две тонны фарша из неизвестного мяса. А в ноябре Россельхознадзор нашел опасные бактерии и сою в продукции производителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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