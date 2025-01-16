Власти Сургута (ХМАО) пытаются выселить бывшего директора департамента городского хозяйства Марию Ванькову. Источник в политическом истеблишменте сообщил, что находящаяся под следствием по подозрению в получении взятки чиновница не спешит покидать служебное жилье.
«Речь о квартире в доме на Мелик-Карамова, в которой Ванькова сейчас проживает со своими тремя детьми. Права занимать служебное жилье она лишилась вместе с должностью, однако съезжать семейство не спешит — возможно, в надежде, что уголовное дело о взятках развалится, и тогда экс-чиновница сможет снова трудоустроится в госструктуры. Мэрия уже отправила ей претензию о выселении и готова дойти до суда, если Ванькова на требование не отреагирует», — сообщает инсайдер.
Близкие к администрации города источники подтвердили начало процесса по выселению Ваньковой. В пресс-службу мэрии направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что один из ключевых свидетелей по уголовному делу Ваньковой сбежал в США. Суд выясняет законность происхождения денег, на которые была приобретена путевка в Сочи. По версии следствия, они могли быть частью взятки, в получении которой и обвиняют экс-чиновницу.
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