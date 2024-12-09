Свидетель по делу бывшей главной коммунальщицы Сургута сбежал в США

Свидетель по уголовному делу бывшей главной коммунальщицы Сургута Марии Ваньковой Денис Ильяков покинул Россию и уехал в США. Об этом стало известно на очередном заседании, передает журналист URA.RU из зала суда.
«Судом ставится вопрос о возможности продолжения судебного разбирательства ввиду неявки свидетеля Ильякова, который находится, как сообщил, за пределами Российской Федерации. Место его нахождения неизвестно», — сказал судья.
По информации гособвинителя, Ильяков уехал в США. Ранее Ильяков, руководивший турагентством, давал показания следователям, что ему перевели 200 тысяч рублей на оплату поездки семьи Ваньковой на отдых в Сочи. Суд выясняет законность происхождения денег, на которые была приобретена путевка — по версии следствия, они могли быть частью взятки, в получении которой и обвиняют экс-чиновницу.
На заседании выступил сотрудник другой турфирмы, о привлечении которого ходатайствовала сторона защиты. Трэвел-агент заявил, что Ванькова самостоятельно и законным способом оплатила поездку. Из-за невозможности допросить Ильякова дело может развалиться, поскольку он является одним из ключевых свидетелей обвинения. Агентство попыталось связаться с Ильяковым в мессенджере. На момент публикации он не ответил на сообщение.
Ранее URA.RU писало, что потерпевший по делу Ваньковой отказался от участия в суде. А до него свидетель, бизнесмен и родной брат потерпевшего, внезапно изменил показания.
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