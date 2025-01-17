Закрылся красноярский санаторий, где массово отравились люди

Роспотребнадзор приостанавливает работу санатория «Сосновый Бор» на озере Тагарское в Красноярском крае. Накануне там отравились более 30 постояльцев, уточнили в ведомстве.
«С 17 января санаторий приостанавливает свою работу», — передает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в своем telegram-канале. В настоящий момент продолжается санитарно-эпидемиологическое расследование по факту отравления 33 постояльцев. У них обнаружен норовирус второго генотипа. В ведомстве отметили, что отбирают пробы воды, готовой пищи и сырья, а также обследуют персонал пищеблока.
Инцидент с массовым отравлением постояльцев произошел накануне. После употребления местной пищи у пострадавших были симптомы тошноты, головокружения, а также повышенной температуры.
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