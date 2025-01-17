Закрылся красноярский санаторий, где массово отравились люди

Санаторий «Сосновый бор» приостанавливает работу после отравления постояльцев
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Санаторий «Сосновый бор» в Красноярском крае приостановил работу
Санаторий «Сосновый бор» в Красноярском крае приостановил работу Фото:

Роспотребнадзор приостанавливает работу санатория «Сосновый Бор» на озере Тагарское в Красноярском крае. Накануне там отравились более 30 постояльцев, уточнили в ведомстве. 

«С 17 января санаторий приостанавливает свою работу», — передает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в своем telegram-канале. В настоящий момент продолжается санитарно-эпидемиологическое расследование по факту отравления 33 постояльцев. У них обнаружен норовирус второго генотипа. В ведомстве отметили, что отбирают пробы воды, готовой пищи и сырья, а также обследуют персонал пищеблока.

Инцидент с массовым отравлением постояльцев произошел накануне. После употребления местной пищи у пострадавших были симптомы тошноты, головокружения, а также повышенной температуры.

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Роспотребнадзор приостанавливает работу санатория «Сосновый Бор» на озере Тагарское в Красноярском крае. Накануне там отравились более 30 постояльцев, уточнили в ведомстве.  «С 17 января санаторий приостанавливает свою работу», — передает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в своем telegram-канале. В настоящий момент продолжается санитарно-эпидемиологическое расследование по факту отравления 33 постояльцев. У них обнаружен норовирус второго генотипа. В ведомстве отметили, что отбирают пробы воды, готовой пищи и сырья, а также обследуют персонал пищеблока. Инцидент с массовым отравлением постояльцев произошел накануне. После употребления местной пищи у пострадавших были симптомы тошноты, головокружения, а также повышенной температуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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