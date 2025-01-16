16 января 2025

Что делать, если упал на скользкой дороге в Челябинской области: пошаговая инструкция

За падение на скользкой дороге положена компенсация в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, тротуар, женщина, гололед, снегопад, осадки, пенсинер
Ответственность за состояние территории несет организация, занимающаяся ее обслуживанием Фото:

В случае падения на скользком тротуаре или лестнице в Челябинской области, важно знать, как действовать, чтобы обезопасить себя и получить компенсацию за возможный ущерб. Подробнее — на URA.RU.

«Зима 2025/2025 годов поражает своими погодными аномалиями, которые приводят к образованию гололеда на дорогах. Все это повышает риски падения и получения травм», — отмечают в пресс-службе Контрольно-счетной палаты Челябинской области и дают советы, что делать, если вы упали на скользкой дороге.

Необходимые действия после падения:

  1. Оцените свое состояние и, если нужно, вызовите скорую помощь;
  2. Сделайте фото или видео места падения, чтобы видно было состояние дороги;
  3. Если есть свидетели, возьмите их контакты для помощи в возможном судебном разбирательстве;
  4. Зафиксируйте полученную травму в медицинском учреждении.

Как определить ответственного за уборку территории:

Ответственность за состояние территории несет организация, занимающаяся ее обслуживанием. В зависимости от места происшествия это может быть управляющая компания, ТСЖ, частный собственник или муниципальное образование.

Уточнить сведения о собственнике можно на сайте Фонда развития территорий или через сервисы Росреестра.

Компенсация за ущерб после падения

Вы имеете право на компенсацию:

  • за утраченный заработок из-за невозможности работать после травмы;
  • за дополнительные расходы (медикаменты, транспорт до клиники и прочее);
  • за моральный вред;
  • за повреждение личных вещей;
  • за судебные издержки.

Как получить компенсацию за падение:

  1. Направьте претензию виновной стороне (это не обязательно, так как досудебный порядок решения подобных исков в законодательстве не предусмотрен;
  2. Подайте иск в суд с необходимыми доказательствами: фотографиями, сведениями о расходах, показаниями свидетелей и подтверждением стоимости поврежденных вещей.
  3. Получите справку из Гидрометцентра Челябинской области о погодных условиях в день происшествия для подтверждения отсутствия чрезвычайных обстоятельств.

Александр Аржаков, врач-травматолог медицинской компании «СберЗдоровье» ранее дал советы, которые помогут избежать падений в гололед. Чтобы снизить риск получения травм необходимо носить устойчивую обувь без каблука, передвигаться по обработанным дорогам и не держать руки в карманах.

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В случае падения на скользком тротуаре или лестнице в Челябинской области, важно знать, как действовать, чтобы обезопасить себя и получить компенсацию за возможный ущерб. Подробнее — на URA.RU. «Зима 2025/2025 годов поражает своими погодными аномалиями, которые приводят к образованию гололеда на дорогах. Все это повышает риски падения и получения травм», — отмечают в пресс-службе Контрольно-счетной палаты Челябинской области и дают советы, что делать, если вы упали на скользкой дороге. Ответственность за состояние территории несет организация, занимающаяся ее обслуживанием. В зависимости от места происшествия это может быть управляющая компания, ТСЖ, частный собственник или муниципальное образование. Уточнить сведения о собственнике можно на сайте Фонда развития территорий или через сервисы Росреестра. Вы имеете право на компенсацию: Как получить компенсацию за падение: Александр Аржаков, врач-травматолог медицинской компании «СберЗдоровье» ранее дал советы, которые помогут избежать падений в гололед. Чтобы снизить риск получения травм необходимо носить устойчивую обувь без каблука, передвигаться по обработанным дорогам и не держать руки в карманах.
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