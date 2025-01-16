Что делать, если упал на скользкой дороге в Челябинской области: пошаговая инструкция

За падение на скользкой дороге положена компенсация в Челябинской области

17 января 2025 в 10:01 Размер текста - 17 +

Ответственность за состояние территории несет организация, занимающаяся ее обслуживанием Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В случае падения на скользком тротуаре или лестнице в Челябинской области, важно знать, как действовать, чтобы обезопасить себя и получить компенсацию за возможный ущерб. Подробнее — на URA.RU. «Зима 2025/2025 годов поражает своими погодными аномалиями, которые приводят к образованию гололеда на дорогах. Все это повышает риски падения и получения травм», — отмечают в пресс-службе Контрольно-счетной палаты Челябинской области и дают советы, что делать, если вы упали на скользкой дороге. Необходимые действия после падения: Оцените свое состояние и, если нужно, вызовите скорую помощь; Сделайте фото или видео места падения, чтобы видно было состояние дороги; Если есть свидетели, возьмите их контакты для помощи в возможном судебном разбирательстве; Зафиксируйте полученную травму в медицинском учреждении. Как определить ответственного за уборку территории: Ответственность за состояние территории несет организация, занимающаяся ее обслуживанием. В зависимости от места происшествия это может быть управляющая компания, ТСЖ, частный собственник или муниципальное образование. Уточнить сведения о собственнике можно на сайте Фонда развития территорий или через сервисы Росреестра. Компенсация за ущерб после падения Вы имеете право на компенсацию: за утраченный заработок из-за невозможности работать после травмы;

за дополнительные расходы (медикаменты, транспорт до клиники и прочее);

за моральный вред;

за повреждение личных вещей;

за судебные издержки. Как получить компенсацию за падение: Направьте претензию виновной стороне (это не обязательно, так как досудебный порядок решения подобных исков в законодательстве не предусмотрен; Подайте иск в суд с необходимыми доказательствами: фотографиями, сведениями о расходах, показаниями свидетелей и подтверждением стоимости поврежденных вещей. Получите справку из Гидрометцентра Челябинской области о погодных условиях в день происшествия для подтверждения отсутствия чрезвычайных обстоятельств. Александр Аржаков, врач-травматолог медицинской компании «СберЗдоровье» ранее дал советы, которые помогут избежать падений в гололед. Чтобы снизить риск получения травм необходимо носить устойчивую обувь без каблука, передвигаться по обработанным дорогам и не держать руки в карманах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В случае падения на скользком тротуаре или лестнице в Челябинской области, важно знать, как действовать, чтобы обезопасить себя и получить компенсацию за возможный ущерб. Подробнее — на URA.RU. «Зима 2025/2025 годов поражает своими погодными аномалиями, которые приводят к образованию гололеда на дорогах. Все это повышает риски падения и получения травм», — отмечают в пресс-службе Контрольно-счетной палаты Челябинской области и дают советы, что делать, если вы упали на скользкой дороге. Ответственность за состояние территории несет организация, занимающаяся ее обслуживанием. В зависимости от места происшествия это может быть управляющая компания, ТСЖ, частный собственник или муниципальное образование. Уточнить сведения о собственнике можно на сайте Фонда развития территорий или через сервисы Росреестра. Вы имеете право на компенсацию: Как получить компенсацию за падение: Александр Аржаков, врач-травматолог медицинской компании «СберЗдоровье» ранее дал советы, которые помогут избежать падений в гололед. Чтобы снизить риск получения травм необходимо носить устойчивую обувь без каблука, передвигаться по обработанным дорогам и не держать руки в карманах.